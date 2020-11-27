Неусталые игрушки: как появилась главная детская передача страны

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В четверг, 26 ноября, программа «Спокойной ночи, малыши!» отметила свой 57-й день рождения. В ноябре 1963 года началась активная работа над сценарием и декорациями.

За полувековую историю передачи у нее сменилось множество ведущих. В советское время дети со всей страны слушали наставления от Владимира Ухина, Валентины Леонтьевой, Татьяны Веденеевой и Ангелины Вовк.

— Для меня они были эталоном ведущего детской программы, — рассказала «Вечерке» ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова. — Когда я заняла это ме- сто, то старалась сохранить традиции, встречать детей перед сном улыбкой, доброй и поучительной историей. Ведь благодаря программе дети учатся дружбе, уважению, честности. За 56 лет телеэфира в главной детской телепередаче страны работали многие звезды. Ведущими были Амаяк Акопян, Дмитрий Маликов, Андрей Григорьев-Аполлонов, Валерия и даже Тимати.

— Меня до сих пор узнают на улицах и называют Дядей Витей. Благодарят за работу. Я рад, что мы смогли научить многих людей совершать хорошие поступки, — поделился ведущий программы с 2007 по 2010 год Виктор Бычков.

Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал «Вечерке», что у него сохранились только самые теплые, радостные, волшебные воспоминания об этой программе.

— Я придумал этого персонажа, Рахат Лукумыча, специально для программы пошил восточные костюмы. Аналога «Спокойной ночи, малыши» не видел ни в одной стране. Ко мне до сих пор подходят на улице красивые девушки, молодые люди, говорят: «Спасибо за наше счастливое детство», — рассказал иллюзионист Амаяк Акопян.

КСТАТИ

Изначально в программе были только картинки и закадровый голос, рассказывающий сказки. Идея пришла главному редактору редакции программ для детей и юношества Валентине Федоровой после посещения ГДР.

Вечно молодые зверята

Вместе с ведущими менялись и главные герои программы «Спокойной ночи, малыши!» — куклы. «Вечерка» рассказывает об эволюции персонажей знаменитой телепередачи.

Первыми ведущими стали куклы Буратино и зайчик Тепа. Позднее их сменяли собачка Чижик, Алеша-Почемучка, Кот и даже шишига по имени Энек-Бенек. Большинство персонажей изготавливали в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова.

Самый старый из действующих героев — пес по имени Филя. На экране он появился в 1968 году. Персонаж часто играл в спортивные игры и даже опаздывал к эфиру. Сейчас им управляет актер Сергей Григорьев. В противовес активному Филе в 1970 году появился заяц Степашка. Кроткий интеллигент всегда журит шалунов голосом заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой. Звание главного озорника передачи в 1971 году перехватил поросенок Хрюша. Во время первого эфира он даже отказывался вылезать из-под стола.

Поросенок на сегодняшний день — самый популярный герой шоу. У него есть собственный аккаунт в соцсети «Инстаграм» и несколько персональных рубрик в другом шоу, «С добрым утром, малыши!». Озвучивает Хрюшу актриса Оксана Чабанюк. Единственная женщина в команде героев — ворона Каркуша. Она стала ведущей в 1979 году. За ее голос отвечает актриса Галина Марченко. Самый молодой персонаж из знаменитой пятерки — медведь Мишутка.

Он стал появляться на экранах с 2002 года. Персонажи за долгие годы своей жизни не повзрослели. Куклы обновляются примерно каждые три года, но в их дизайн не вносят существенных изменений. Для каждого персонажа на складе телекомпании хранятся костюмы. У Хрюши, например, есть настоящая байкерская косуха. Авторы программы не собираются менять кукол на персонажей, созданных при помощи компьютерной анимации. Хотя такой эксперимент был проведен в 2014 году. Эпизодически в программе стал появляться амурский тигренок Мур.

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