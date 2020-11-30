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Про удобный сервис и рассказать приятно
Станислав Калашников считает: банковский сервис должен быть прежде всего удобным / Фото: Из личного архива Станислава Калашникова

Про удобный сервис и рассказать приятно

Оксана Краснова

Общество

Еще один банк запустил в столице акцию «Пригласи друга» и готов платить клиентам за то, что они порекомендуют его своим друзьям и знакомым. Такие акции психологи называют «современным сарафанным радио», и они очень удобны: ведь выгоду получают все стороны: и банк, и клиент, и тот, кого пригласили.

Сегодня такую рекомендацию отправляют друзьям в соцсети, мессенджеры или на почту специальной ссылкой, полученной от банка (на его интернет-странице или в приложении). Но предложения рассказать знакомым об удобном сервисе нередко сталкиваются с нашим внутренним сопротивлением.

— Нам бывает неудобно отнимать время на это у друзей и знакомых, — поясняет психолог Владимир Заводчиков. — И это чувство неловкости перевешивает обычно небольшие бонусы. Если же проект действительно стоящий и выгодный, то вам самим захочется предложить окружающим присоединиться.

В случае с акцией, которая действует до 31 декабря, работает именно этот момент, считает он. Клиент банка получает тысячу рублей за каждого друга, который по его приглашению оформит карту Mastercard «ЯСЧИТАЮ» и совершит по ней операцию от той же суммы. На открытую карту друга при этом зачисляют тысячу бонусов «Ярко». Но особенность прежде всего — в самой карте.

— Эта карта была специально продумана для Московского региона как базовая карта зарплатного проекта, — рассказывает Станислав Калашников, заместитель директора Московского филиала банка «Санкт-Петербург» по розничному бизнесу. — Мы ставили перед собою цель — стать лучшим зарплатным проектом по привлекательности, комфорту и оперативности как для организаций, так и для конечных пользователей карт.

Благодаря проработанному сервису карта становится очень удобной и выгодной: ее выпуск и обслуживание бесплатны, наличные можно снимать без комиссии в любых банкоматах, а можно подключить кредитный лимит до 750 тысяч рублей с льготным периодом около восьми недель. На карту начисляются бонусы программы лояльности: возвращается до полутора процентов стоимости всех покупок (до трех — в отдельных категориях) и до 28 процентов стоимости покупок у партнеров банка. Бонусами можно также возмещать покупки у партнеров из расчета один к одному.

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