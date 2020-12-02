У завистника взор пустой

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Некоторым людям невозможно смотреть в глаза, а про других говорят, что они обладают открытым и ясным взглядом. «Вечерка» выяснила, от чего это может зависеть.

Тяжело, исподлобья. В глазах отражается опыт прошлых лет. И то, какой была жизнь, читается во взгляде.

— Если жизнь человека была полна испытаний на прочность и лишений, то в его глазах может отразиться привычный ранее эмоциональный фон, — говорит экстрасенс Виктория Райдос. — И взгляд в таком случае будет пустой или тяжелый.

Экстрасенс отметила, что похожий взгляд и у людей, которым свойственно оценивать, вешать ярлыки, завидовать — все это тоже передает соответствующую энергию, которую окружающие могут легко считать по глазам.

Ясные очи. Или другой пример. Человек прожил нелегкую жизнь, однако не озлобился на свою судьбу.

— У людей, которые умеют видеть доброту и гармонию окружающего мира, взгляд открытый, ясный, — отметила Виктория Райдос.

Хочет сглазить. Сглаз или дурной глаз — явление, знакомое многим. Кто-то похвалил или позавидовал, и сразу все идет наперекосяк. Мамы прячут новорожденных детей от посторонних глаз, невесте закрывают лицо фатой.

Как отмечает Виктория Райдос, сглаз напрямую не связан со взглядом человека. Это негативная энергия, которая передается другим путем.

— Это спрессованные эмоции, например сильная зависть или неискренняя похвала от недоброжелателя. Сглаз может быть и совершенно случайным: от незнакомого человека, который недоволен жизнью настолько, что буквально сбрасывает эту энергию на восприимчивую жертву, — рассказала экстрасенс.

КСТАТИ

Психологи выяснили, что люди, которые не состоят в романтических отношениях предпочитают смотреть друг другу в глаза не более 3,3 секунды. После этого им становится неловко, и они отводят взгляд.

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