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Зимний пирог с мясом: секретный рецепт вкусной выпечки
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Зимний пирог с мясом: секретный рецепт вкусной выпечки

Валентин Звегинцев

Общество

Выпечка считается делом не мужским, но пирог с мясом может приготовить только мужчина! Рецепт идеального пирога постоянной рубрике «Вечерней Москвы».

Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка... Помните эту фразу из гениального фильма? Вот тут она очень к месту. Когда я видел, как моя бабушка в выходной день достает большую миску и муку, то сразу становилось понятно: будут булочки с корицей. «Бабушка, а можно я буду мешать?» — спрашивал я. «Ты и так мешаешь», — отвечала, улыбаясь, она. Только я—то имел в виду мешать тесто, а бабушка говорила немного о другом. Она прекрасно готовила. И, наверное, то, что я сегодня и готовлю, и снимаю — это именно ее заслуга. Теперь я никому на кухне не мешаю. Могут мешать мне.

Тайная жизнь

Пирог с мясом начинается с того, что мы с вами должны создать идеальные условия для... размножения! Только не надо вот этих улыбок! Берем стакан молока и чуть-чуть его подогреваем. Добавляем немного сахара — буквально пару чайных ложек. А теперь — дрожжи. Можно сухие, но лучше живые. Всыпаем две столовые ложки муки, перемешиваем и отходим. Не надо смущать дрожжи, поскольку именно сейчас они и начнут активно... В общем, их станет гораздо больше, чем было изначально. Необходимо это для того, чтобы пирог потом стал пышным и рассыпчатым.

Правило первое: Без хорошей опары пирога не получится.

Приятно удивитесь

Итак, мы сделали опару. Теперь закатываем рукава: впереди масса работы. Берем три стакана муки и обязательно просеиваем их сквозь сито. Добавляем одно яйцо и немного соли. Доливая по чуть-чуть опару, вымешиваем, вымешиваем и вымешиваем. Как понять, что тесто готово?

Тесто — оно как приличная женщина: не липнет. То есть вы ее и так, и эдак... а она все равно рядом, но не изводит занудством. То есть не прилипает к рукам. Если надо — добавьте немного муки, чтобы остудить пыл.

А вот теперь, после того как вы с тестом сделали все, что хотели, укутайте его. Объясню: скатайте в шар, уложите его в миску, накройте полотенцем. Желательно чистым. А сверху — одеял- ком. И поставьте недалеко от батареи. Ну пусть погреется.

Правило второе. За пару часов тесто должно увеличиться в размерах раза в два.

Очень прошу тишины!

Да, да, да, еще одна фраза. Только не из фильма, а из мультика. Запомните раз и навсегда: поставили тесто подходить — не шумите. Оно этого не любит. Оно медленно, но верно созревает. Дрожжи все еще продолжают заниматься своим приятным делом: размножаются, насыщая тесто углекислым газом. Это если про химию. Тесто растет в объемах и обретает упругость и эластичность. А вот вам — не до отдыха! Пора делать начинку.

Режем, жарим, парим

Берем куриное филе и превращаем его с помощью мясорубки в фарш. Теперь шинкуем совсем немного лука. Достаточно будет и половинки средней луковицы. А вот чесночка — не жалейте. Порубите 3–4 зубчика. При желании можно добавить и морковочки, натерев ее на мелкой терке. Пока мы только резали. Начинаем жарить. Растопите немного сливочного масла и пожарьте до прозрачности лук и чеснок. Добавьте морковку. Затем — фарш. Посолите и поперчите. Оставьте остывать, накрыв крышкой сковороду.

Теперь варим картошку. В мундире. Штуки 2–3, не больше. Как сварилась — удаляем кожуру, нарезаем на мелкие полукольца. Хотя есть и другой вариант. Отвариваем картофель без кожуры и превращаем его в пюре. Это как вам больше нравится.

Правило третье. Начинка должна быть именно той, которая нравится вам.

Чуточку боли

Не пирог главный на кухне, а вы. Так что ставим его на место. Берем наше тесто и делим его на две неравные части. Большую половину (как не вспомнить анекдот: Учительница возмущается — половина не может быть большей или меньшей... но большая половина класса этого не понимает!) укладываем в форму, смазанную сливочным маслом.

Распределяем ее по дну и бортикам и, вооружившись вилкой, начинаем тыкать! К садизму это не имеет никакого отношения. Это необходимо, чтобы горячий воздух проходил сквозь тесто и оно равномерно пропекалось. Теперь выкладываем нашу начинку: картофель, мясо и снова картофель. Сверху бережено и заботливо укрываем все оставшимся тестом. При желании и умении — можете его украсить. На вкус это не повлияет, зато будет эстетично. И даже если пирог не получится, на него будет хотя бы приятно посмотреть.

Кстати, минут за пять до всего этого включите духовку. Разогрейте ее до 180 градусов. Теперь можно и пирог печь. Не более 30 минут.

Приятного аппетита!

В ТЕМУ

Как бы ни показалось странным любителям диет, но от пирогов может быть и польза. Они быстро насыщают организм, а в курице — масса полезных веществ. Но стоит помнить, что злоупотреблять ими нельзя: наедите лишние килограммы очень быстро.

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