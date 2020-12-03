Стоит ли покупать квартиру-студию в Москве

Всё чаще в современных новостройках можно встретить миниатюрные квартиры-студии. Обычно они составляют небольшой процент квартирографии дома, так как неудобны для семей с детьми. Однако у студий самые бюджетные цены на рынке недвижимости, и оттого ― собственная постоянная аудитория.

Бюджетные варианты

На 2020 год стоимость студий в новостройках Москвы варьируется от 3,2 до 7,7 млн рублей. Можно выбрать вариант поближе к центру или на окраине столицы. Столь невысокие цены связаны, в первую очередь, с тем, что квартиры-студии имеют маленькую площадь.

Однако если сравнить стоимость за 1 кв. м., то окажется, что цена одного квадрата в студии значительно выше, чем в многокомнатной квартире.

В среднем она равняется 188 тыс. рублей, в то время как у обычной квартиры ― 158 тыс. рублей. Таково главное правило ценообразования на рынке недвижимости: чем меньше метраж квартиры, тем дороже стоимость одного квадратного метра. По этой причине застройщики заинтересованы в удобной планировке студий: их площадь меньше, а прибыль от них ― больше.

Много бюджетных вариантов можно найти в ближайшем Подмосковье. Цены на подмосковную недвижимость в 1,5-2 раза меньше московских: покупка студии размером 18-24 кв. м. в городе Чехов или Звенигород будет стоить меньше 1 млн рублей, а квартира таких же габаритов в столичной новостройке ― 1,2 млн рублей.

Выбираем метраж

Оптимальной считается площадь в 27 кв. м. Преимущественная часть, около 23 кв. м., ― это кухня и гостиная, а оставшиеся 4 кв. м. ― совмещенный санузел.

Средняя площадь столичных студий составляет ― 25 кв. м., но есть более компактные варианты. Например, в новостройках района Старая Москва встречаются студии от 16 до 18 кв. м.

Лучше, если студия будет квадратной формы. Такое жилье желательно зонировать с помощью стеллажей/перегородок на два отдельных помещения ― кухню и жилую комнату.

Еще одним преимуществом студии станут высокие потолки. Это позволит оригинально выделить важные зоны, в том числе ― спальное место. Если высота потолков позволяет, можно обустроить второй уровень в виде полок или антресолей.

Студии должны быть меньше однушек?

Трудно назвать четкую границу между размерами однокомнатной квартиры и типичной квартиры-студии. Планировка некоторых новостроек подразумевает наличие студий площадью 33 кв. м. и однушек того же размера. Часто в прейскуранте однокомнатные квартиры и студии вовсе не разделяются. Поэтому условной границей стал размер 32 кв. м. ― именно он отделяет стандартную квартиру от студии. Так, жилье с площадью менее 32 кв.м. относят к студиям, а жилье с размерами свыше 32 квадратов ― к однокомнатным квартирам.

Квазистудии

Новинкой на рынке недвижимости стали квазистудии ― несколько небольших студий, которые располагаются в пределах одной многокомнатной квартиры. Квазистудии обустраивают в обычных жилых комнатах квартиры, дополнительно оборудуя прихожую, кухню, санузел. Каждая квазистудия является лишь одной частью общей площади.

Сдача студий под аренду

Квартиры-студии имеют меньшую площадь, чем однокомнатные квартиры, и продаются по сниженным ценам. А стоимость аренды студии примерно соответствует стоимости аренды однокомнатной квартиры. Это значит, что владелец сможет быстрее вернуть средства, вложенные в покупку квартиры, и скорее начнет получать доход от сдачи студии квартиросъемщику. Поэтому студии ― идеальный вариант для пассивной прибыли от аренды, так как окупаются быстрее других квартир.

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