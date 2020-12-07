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Дебютанты и мастера пера представят свои произведения
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дебютанты и мастера пера представят свои произведения

Юлия Панова

Общество

Во вторник, 8 декабря,в библиотеках столичного Департамента культуры стартует цикл онлайн-встреч с отечественными писателями. Трансляции будут проходить в социальных сетях учреждений.

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, московские библиотеки не прекращают проводить интересные и познавательные мероприятия для детей и взрослых.

— Осенняя серия виртуальных встреч с литераторами пользовалась большой популярностью у горожан. Теперь мы рады объявить о начале цикла зимних онлайн-встреч с писателями. Всего в декабре запланировано 18 таких мероприятий, — сообщили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

Зрители смогут дистанционно встретиться как с начинающими авторами, так и с известными писателями. Среди них Леонид Юзефович, Алексей Варламов, Татьяна Устинова, Дарья Донцова и Римма Алдонина. Свои вопросы можно будет оставить в специальном чате, который появится под видео с трансляцией. Предварительной регистрации для участия в мероприятии не требуется.

Все ссылки на прямые трансляции и расписание можно найти на сайте проекта «Онлайн.Библиогород».

Начнется цикл сегодня в 13:00. Детская писательница Наталья Игнатенко презентует свой проект «Сказки в коробках», расскажет, где ищет вдохновение, и ответит на вопросы зрителей. В этот же день, в 19:00, Леонид Юзефович расскажет про историю создания своего нового романа и поделится творческими планами.

В четверг все желающие смогут посмотреть трансляцию из Библиотеки-читальни имени Александра Пушкина. В ней автор Наталья Соловьева представит свой дебютный роман, на который вдохновили поездка в родовое гнездо ее мужа в Тверской области и история его семьи.

— Меня всегда интересовали семейные истории. Раньше я часто летом ездила к бабушке на поезде. И тогда все делились историями с попутчиками. Это своего рода психотерапия, так как люди знали, что никогда больше не увидят друг друга. И мне нравилось лежать на верхней полке и слушать эти рассказы, — отметила Наталья Соловьева.

Продлятся онлайн-встречи до 23 декабря.

В конце месяца также опубликуют расписание мероприятий и список авторов, которые проведут прямые эфиры в январе следующего года.

КСТАТИ

В онлайн-встречах принимают участие не только поэты и прозаики, пишущие для взрослых и детей. Среди участников также заявлены сценаристы, журналисты и другие люди, связанные с литературой. Осенью, например, онлайн-трансляцию провели литературный критик Галина Юзефович и доктор филологических наук Алексей Федоров.

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