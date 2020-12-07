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Территория комфорта: как будут выглядеть детские поликлиники Москвы после ремонта
Главный врач детской поликлиники № 118 Елена Волкова (слева) демонстрирует схему расположения кабинетов после проведения капитального ремонта в учреждении своей коллеге, главному врачу детской поликлиники № 145 Галине Борисовой / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Территория комфорта: как будут выглядеть детские поликлиники Москвы после ремонта

Алексей Хорошилов

Общество

В понедельник, 7 декабря, главные врачи детских поликлиник Южного и Юго-Западного округов столицы побывали в поликлинике № 118, где завершается капремонт по московскому стандарту.

До конца 2023 года 135 районных поликлиник капитально отремонтируют и приведут в соответствие с новым московским стандартом. Он включает в себя массу параметров — от оснащения медицинским оборудованием до организации комфортных зон ожидания для пациентов.

Во многих поликлиниках ремонт начался, в части — уже завершился, в некоторых — подходит к концу, как, например, в детской поликлинике № 118 в районе Северное Бутово.

— Капитальный ремонт у нас начался 15 февраля. Прошло меньше 10 месяцев, и мы с вами находимся в новом современном просторном зале и остались штрихи до того момента, как двери поликлиники откроются для маленьких пациентов, — рассказала главный врач учреждения Елена Волкова перед тем, как начать экскурсию для своих коллег.

Здание обновили полностью и снаружи, и внутри. Фактически от старого остались только стены. На первом этаже вместо привычной регистратуры — ресепшен. Здесь пациенты смогут получить всю необходимую информацию. Рядом — комфортная зона ожидания. Такие зоны, кстати, есть на всех этажах поликлиники. Также на первом этаже разместился бассейн.

— С учетом сложившейся в мире эпидемической ситуации в поликлинике будет реализовано разделение потоков. Здоровые дети и дети с возможными проявлениями инфекционного заболевания не будут встречаться нигде.

На первом этаже есть отдельные входы для посетителей с температурой. Через них они будут попадать в кабинет, куда вызовут врача. На улицу мамы с детьми будут выходить из этого же кабинета, — рассказала Елена Волкова.

На втором этаже разместились кабинеты педиатров, зона профилактики и прививочные кабинеты, на третьем будут вести прием узкие специалисты.

На каждом этаже размещены яркие навигационные табло, с помощью которых можно легко найти нужный кабинет. Четвертый этаж выделили для физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики.

В рамках нового московского стандарта поликлиники не только ремонтируют, но и оснащают современным оборудованием и медицинской мебелью.

— Оборудование теперь все новое во всех кабинеты, включая комбайн ЛОР-врача, офтальмологическое оборудование, четыре аппарата УЗИ экспертного класса, цифровой рентген-аппарат, — рассказала Елена Волкова.

Главные врачи других поликлиник остались довольны увиденным. Теперь каждый из них уверен, что его поликлиника после капремонта будет выглядеть не хуже.

— Мы приехали посмотреть, как у коллег получается капремонт, и я, честно говоря, в восторге. Отлично подобраны цвета, хорошо размещены все кабинеты и зоны отдыха.

Хочется работать в таком здании, — отметил главный врач детской поликлиники № 12 Николай Пронько.

Техническое переоснащение, по словам руководителей поликлиник, также положительно отразится на качестве оказания медицинской помощи.

— Закуплено совершенно новое оборудование во все кабинеты педиатров и узких специалистов.

Это, несомненно, поможет улучшить медицинское обслуживание наших маленьких пациентов, — сказала главный врач детской поликлиники № 98 Елена Макарова.

К новому московскому стандарту приводят и взрослые поликлиники. Средний возраст строений, в которых проводится ремонт, — более 45 лет, поэтому, помимо перепланировки, технического переоснащения и отделки помещений, в зданиях проводится замена всех инженерных и технических коммуникаций.

СПРАВКА

На официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) проекту «Новый московский стандарт поликлиник» посвящена отдельная страница. Там на интерактивной карте можно найти все поликлиники, в которых пройдут капитальный ремонт и реконструкция, узнать когда будут проводиться работы и где получить медицинскую помощь, пока поликлинику ремонтируют.

Также эту информацию можно получить по телефону справочной службы: (495) 531-69-98.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Картавцева, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья:

— Новый стандарт детских и взрослых московских поликлиник — это не только масштабная программа их переоснащения современным оборудованием, создания комфортной среды как для пациентов, так и для медицинских работников, но и прежде всего — наличие гарантированного набора специалистов в каждой поликлинике. К нам обращаются жители с просьбой не сбавлять темпов реконструкции, они как можно скорее хотят увидеть свои поликлиники обновленными.

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