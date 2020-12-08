«Очень ценю опыт в социальной сфере»: стажер пресс-службы департамента труда и соцзащиты поделилась своими впечатлениями

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Наступил третий и последний месяц стажировки «Москва — добрый город». Арина Косарева, медиастажер пресс-службы департамента труда и социальной защиты, рассказала о задачах, которые успела решить за это время, о новых впечатлениях и опыте и о планах на будущее.

Как и все участники программы стажировок «Москва — добрый город», Арина приступила к работе 1 октября 2020 года. Первая встреча с наставницами Ольгой Сарухановой и Татьяной Мысовой прошла очно.

— Ольга и Татьяна подробно рассказали о том, как будет строиться наша работа. Я сразу поняла, что будет и сложно, и интересно одновременно, — рассказывает Косарева.

Из-за пандемии стажеры работают на удаленке: ежедневные задачи прилетают по мессенджерам, а летучки проходят по Zoom.

— Немного грустно, что мы не можем работать прямо на месте, в департаменте, но Ольга и Татьяна всегда на связи. Они отвечают на любые вопросы и с радостью объясняют непонятные вещи еще раз, — отмечает стажер.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Новости, репортажи, интервью — о рабочих задачах

В пресс-службе Арина Косарева помогает освещать работу самых разных учреждений, подведомственных департаменту труда и соцзащиты: семейных центров, центров содействия семейному воспитанию, кризисного центра для женщин.

— Самые первые задания были простыми: отредактировать статью, сделать расшифровку, написать небольшой анонс. Наставницы проверяли наши навыки, смотрели, чему нас стоит подучить, — делится Косарева. — Со временем задачи усложнялись: надо было самостоятельно подготовить большой материал на сайт, запросить комментарий, съездить на интервью, составить личный медиаплан на ближайшие недели.

Сложнее всего девушке даются интервью и репортажи, так как на филологическом факультете Высшей школы экономики, откуда она выпустилась летом 2020 года, ее в первую очередь учили работать с текстом.

— Благодаря советам наставниц я научилась правильно составлять вопросы, а в процессе интервью поняла, как лучше всего беседовать с людьми, чтобы получать от них как можно больше полезной информации, — рассказывает девушка.

За два месяца стажировки Арина сделала репортаж об исполненной мечте Маши из проекта «Давай ДруЖИТЬ!», поговорила с логопедом о работе с детьми и даже побывала в обсерваторе в Царицыне.

— Воспоминания об этих заданиях — самые радостные для меня, потому что я выезжала на места и общалась с людьми лично. Конечно же, соблюдая дистанцию и все правила безопасности, — отмечает стажер.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Про работу в команде

В команде с Косаревой работают еще три стажера: копирайтер Алина, фотограф Ульяна и веб-дизайнер Вадим.

— У нас получилась самая лучшая команда! — говорит девушка. — Мы всегда стараемся помочь друг другу, часть заданий и проектов департамента готовим вместе. Это очень полезно! И в целом здорово понимать, что рядом с тобой есть коллеги, которые что-то допишут, исправят ошибку в тексте или заменят неудачную картинку во время верстки лонгрида.

За два месяца стажеры активно участвовали в подготовке двух тематических лонгридов — ко Дню слепых 13 ноября и ко Дню инвалидов 3 декабря.

— Работать над этими проектами было нелегко. Надо найти материалы, подобрать к ним фотографии, сверстать страницу, внести правки. Мы вложили в эти лонгриды много сил и времени, но результат, как мне кажется, получился отличный, — вспоминает Косарева. — И очень здорово, что город делает такие проекты!

«Хочу делать добрые дела» — про планы на будущее

До стажировки в департаменте Арина Косарева уже работала в социальной сфере.

— Еще в школьные годы я была волонтером на «Играх победителей» для детей, справившихся с раком, и помогала организовывать и проводить благотворительные ярмарки в лицее. После этого был перерыв на четыре года в вузе. По окончании мне снова хотелось помогать людям и просто делать добрые дела. Департамент дал мне эту возможность, — делится стажер.

Девушка пока не знает, как дальше сложится ее профессиональный путь, но уверена, что ее карьера так или иначе будет связана с социальной сферой.

— Я много чему научилась на стажировке: лучше планирую время, качественнее пишу, быстрее нахожу полезную информацию, — размышляет Косарева. — Впереди целый месяц работы, и я надеюсь еще больше вырасти как специалист. Есть много идей о том, как можно помочь городу и москвичам. Надеюсь, что смогу их реализовать. Очень ценю этот опыт и благодарна за него.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

СПРАВКА «ВМ»

Программа стажировок «Москва — добрый город» — проект комплекса социального развития Москвы для выпускников московских колледжей и вузов 2019 и 2020 года. Всего в программе 11 направлений — от Главного архива и столичных центров занятости до поликлиник и детских садов и школ.

500 стажеров, прошедших конкурсный отбор, с 1 октября 2020 года работают в органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях города. Стажировка оплачиваемая, занимает 20 часов в неделю и продлится до 30 декабря 2020 года.

Читайте также: Топ-5 секретов тайм-менеджмента от специалистов центра «Моя карьера»