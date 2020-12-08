Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Очень ценю опыт в социальной сфере»: стажер пресс-службы департамента труда и соцзащиты поделилась своими впечатлениями
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

«Очень ценю опыт в социальной сфере»: стажер пресс-службы департамента труда и соцзащиты поделилась своими впечатлениями

Марьяна Шевцова

Общество

Наступил третий и последний месяц стажировки «Москва — добрый город». Арина Косарева, медиастажер пресс-службы департамента труда и социальной защиты, рассказала о задачах, которые успела решить за это время, о новых впечатлениях и опыте и о планах на будущее.

Как и все участники программы стажировок «Москва — добрый город», Арина приступила к работе 1 октября 2020 года. Первая встреча с наставницами Ольгой Сарухановой и Татьяной Мысовой прошла очно.

— Ольга и Татьяна подробно рассказали о том, как будет строиться наша работа. Я сразу поняла, что будет и сложно, и интересно одновременно, — рассказывает Косарева.

Из-за пандемии стажеры работают на удаленке: ежедневные задачи прилетают по мессенджерам, а летучки проходят по Zoom.

— Немного грустно, что мы не можем работать прямо на месте, в департаменте, но Ольга и Татьяна всегда на связи. Они отвечают на любые вопросы и с радостью объясняют непонятные вещи еще раз, — отмечает стажер.

«Очень ценю опыт в социальной сфере»: стажер пресс-службы департамента труда и соцзащиты поделилась своими впечатлениямиФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Новости, репортажи, интервью — о рабочих задачах

В пресс-службе Арина Косарева помогает освещать работу самых разных учреждений, подведомственных департаменту труда и соцзащиты: семейных центров, центров содействия семейному воспитанию, кризисного центра для женщин.

— Самые первые задания были простыми: отредактировать статью, сделать расшифровку, написать небольшой анонс. Наставницы проверяли наши навыки, смотрели, чему нас стоит подучить, — делится Косарева. — Со временем задачи усложнялись: надо было самостоятельно подготовить большой материал на сайт, запросить комментарий, съездить на интервью, составить личный медиаплан на ближайшие недели.

Сложнее всего девушке даются интервью и репортажи, так как на филологическом факультете Высшей школы экономики, откуда она выпустилась летом 2020 года, ее в первую очередь учили работать с текстом.

— Благодаря советам наставниц я научилась правильно составлять вопросы, а в процессе интервью поняла, как лучше всего беседовать с людьми, чтобы получать от них как можно больше полезной информации, — рассказывает девушка.

За два месяца стажировки Арина сделала репортаж об исполненной мечте Маши из проекта «Давай ДруЖИТЬ!», поговорила с логопедом о работе с детьми и даже побывала в обсерваторе в Царицыне.

— Воспоминания об этих заданиях — самые радостные для меня, потому что я выезжала на места и общалась с людьми лично. Конечно же, соблюдая дистанцию и все правила безопасности, — отмечает стажер.

«Очень ценю опыт в социальной сфере»: стажер пресс-службы департамента труда и соцзащиты поделилась своими впечатлениямиФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Про работу в команде

В команде с Косаревой работают еще три стажера: копирайтер Алина, фотограф Ульяна и веб-дизайнер Вадим.

— У нас получилась самая лучшая команда! — говорит девушка. — Мы всегда стараемся помочь друг другу, часть заданий и проектов департамента готовим вместе. Это очень полезно! И в целом здорово понимать, что рядом с тобой есть коллеги, которые что-то допишут, исправят ошибку в тексте или заменят неудачную картинку во время верстки лонгрида.

За два месяца стажеры активно участвовали в подготовке двух тематических лонгридов — ко Дню слепых 13 ноября и ко Дню инвалидов 3 декабря.

— Работать над этими проектами было нелегко. Надо найти материалы, подобрать к ним фотографии, сверстать страницу, внести правки. Мы вложили в эти лонгриды много сил и времени, но результат, как мне кажется, получился отличный, — вспоминает Косарева. — И очень здорово, что город делает такие проекты!

«Хочу делать добрые дела» — про планы на будущее

До стажировки в департаменте Арина Косарева уже работала в социальной сфере.

— Еще в школьные годы я была волонтером на «Играх победителей» для детей, справившихся с раком, и помогала организовывать и проводить благотворительные ярмарки в лицее. После этого был перерыв на четыре года в вузе. По окончании мне снова хотелось помогать людям и просто делать добрые дела. Департамент дал мне эту возможность, — делится стажер.

Девушка пока не знает, как дальше сложится ее профессиональный путь, но уверена, что ее карьера так или иначе будет связана с социальной сферой.

— Я много чему научилась на стажировке: лучше планирую время, качественнее пишу, быстрее нахожу полезную информацию, — размышляет Косарева. — Впереди целый месяц работы, и я надеюсь еще больше вырасти как специалист. Есть много идей о том, как можно помочь городу и москвичам. Надеюсь, что смогу их реализовать. Очень ценю этот опыт и благодарна за него.

«Очень ценю опыт в социальной сфере»: стажер пресс-службы департамента труда и соцзащиты поделилась своими впечатлениямиФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

СПРАВКА «ВМ»

Программа стажировок «Москва — добрый город» — проект комплекса социального развития Москвы для выпускников московских колледжей и вузов 2019 и 2020 года. Всего в программе 11 направлений — от Главного архива и столичных центров занятости до поликлиник и детских садов и школ.

500 стажеров, прошедших конкурсный отбор, с 1 октября 2020 года работают в органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях города. Стажировка оплачиваемая, занимает 20 часов в неделю и продлится до 30 декабря 2020 года.

Читайте также: Топ-5 секретов тайм-менеджмента от специалистов центра «Моя карьера»

Работаобучение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте