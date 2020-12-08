Зрители проголосовали за самых достойных артистов

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина получила премию «Звезда театрала» в специальной почетной номинации «Легенда сцены». Публика стоя приветствовала знаменитую советскую актрису продолжительными аплодисментами / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Театре имени Вахтангова подвели итоги ежегодной премии «Звезда театрала». Награды получили выдающиеся актеры и режиссеры из столицы и других регионов России.

Победителей премии выбрали зрители. Они голосовали за своих фаворитов в каждой из 18 категорий в режиме онлайн. На победу претендовали 56 номинантов.

Приз за лучшую роль театральной актрисы в кино получила Мария Аронова, которая сыграла в фильме «Лед-2». А в мужской версии этой номинации победу одержал Даниил Страхов. Зрители отметили его за главную роль в киноленте «Знахарь».

В номинации «Лучшая женская роль» победила заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

— Я не особо обласкана премиями. Но, как говорила Людмила Гурченко, «вас же никто не любит, кроме народа». Я благодарна зрителям за эту поддержку и любовь, — сказала Нонна Гришаева.

Артистка стала победителем и в другой номинации. Постановку «Питер Пэн», где Нонна Гришаева исполняет роль Вэнди, признали лучшим спектаклем для детей и юношества.

— Однажды я увидела на руке у Алексея Франдетти, режиссера этого спектакля, татуировку в виде Питера Пэна и поняла, что это судьба. Ведь первая роль, которую я сыграла в театре, была Вэнди. Мне тогда было 10 лет. Мы должны были создать этот спектакль, и мы это сделали, — добавила Нонна Гришаева.

В этом году дирекция премии учредила две новые номинации — «Лучший любительский театр» и «Лучший АртОтвет пандемии». Первую категорию создали для поддержки творческих студий по всей стране. Приз в этой номинации получил народный театр «Сотоварищи», который находится в Омской области.

Вторая категория стала логичной реакцией на современные вызовы. За звание «Лучший АртОтвет пандемии» поборолись онлайн-проекты, созданные в условиях самоизоляции весной 2020 года. Главную награду получил инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда» режиссера Алексея Франдетти.

На церемонии вручили специальную премию «Легенда сцены». Решение о присвоении этого почетного звания принимает Общественный совет премии, основываясь на предложениях зрителей. В этом году такой награды удостоились Александр Збруев, Валентина Талызина и посмертно Роман Виктюк.

— Мне так неудобно, когда ко мне подходят люди и говорят: «Я вас обожаю». За что? Конечно, я старалась быть хорошей артисткой, но я не доросла до звания «великолепной». О такой награде я даже не мечтала. Счастлива, что мой труд оказался созвучен многим зрителям, — сказала народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

Премию Александру Збруеву вручила член Общественного совета премии «Звезда театрала», поэтесса Лариса Рубальская.

— Я помню свой десятый класс, когда все девчонки были поражены Димкой из фильма «Мой старший брат», которого сыграл Александр Збруев. Мы влюбились в этого артиста, стали красить ресницы в надежде когда-нибудь увидеть его поближе, чтобы он заметил нас. Прошло столько лет, а он все такой же. И моя мечта сбылась. Сегодня я тоже накрасила ресницы и вижу его рядом с собой на сцене, — поделилась Лариса Рубальская.

В этом году победителей наградили дипломами. А традиционные статуэтки им вручат позже. Дело в том, что их создают вручную на чешской мануфактуре. А из-за пандемии статуэтки не смогли доставить в Россию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Яков, президент премии «Звезда театрала»:

— Мы до последнего момента сомневались, удастся ли нам провести премию офлайн. Но мы смогли. Эта премия зрительская. Более ста тысяч человек голосовали за наших лауреатов. И очень важно было, чтобы зрители смогли отблагодарить и поздравить своих кумиров. Конечно, мы делаем все, чтобы соблюдать санитарные требования. Мы сократили не только количество гостей, но и число тех, кто будет вручать награды.

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