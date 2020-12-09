Горы невозможно покорить

Фото: Из личного архива Александра Яковенко

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами покорения гор поделится председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

На этой неделе, 11 декабря, отмечается Международный день гор. «Вечерка» пообщалась со знаменитым альпинистом Александром Яковенко о трудностях восхождений.

— В фильмах альпинистов часто изображают как людей с ледорубами, которые карабкаются по отвесной ледяной скале. Насколько это близко к реальности?

— Действительно основной инструмент для альпиниста — это ледоруб. Ладно если показано, что он взбирается по льду. Я видел иной раз, что снимают, будто карабкается альпинист с этим инструментом по камням. Вбивает ледоруб в скалу. Это, конечно же, карикатура. Вообще для таких подъемов сейчас используют множество специальных инструментов. И профессионалам даже немного смешно, когда они видят на экране человека, который поднимается только на одних ледорубах. Зато зритель сразу понимает, что перед ним альпинист.

— Что сложнее — спуск или подъем?

Любое мероприятие, которое осуществляет альпинист, называется восхождением на гору. Это самодостаточный процесс. Человек заранее готовит снаряжение, свою команду, продумывает маршрут. Когда профессионал доходит до вершины, это еще не конец. Это только кульминация.

Очень важно не расслабляться и без происшествий спуститься с горы. Когда ты вернулся домой, тогда твое восхождение заканчивается. Поэтому и подъем, и спуск всегда имеют большое значение. Хотя больше внимания уделяется все-таки подъему. Даже при оценке категории трудности восхождения, которая присваивается всем вершинам, спуск не учитывается при рассмотрении сложностей. Часто альпинисты возвращаются более простым маршрутом, чем при подъеме. Так легче, ведь ты уже прошел эту территорию.

— Какое самое важное качество для альпиниста?

— Нужно иметь правильный психоэмоциональный настрой. Потому что восхождение — это всегда экстремальные условия. Придется терпеть все те трудности, что выпадают на долю человека в горах. Также нужно уметь работать в команде. Вы поднимаетесь вместе и несете ответственность друг за друга.

— Мечта любого альпиниста — это покорить Эверест?

— Многие так считают, но это не правда. Не все мечтают покорить Эверест. Вообще мы не употребляем такое слово, как «покорить». Горы существуют миллионы лет. Их невозможно покорить. Если гора позволила тебе на нее залезть или взойти, то ты молодец. Главное, чтобы она еще и позволила тебе затем спуститься обратно...

ДОСЬЕ

Александр Яковенко родился 17 ноября 1980 года в деревне Виноградовка в Северном Казахстане. Мастер спорта по альпинизму. Совершил восхождения на все семитысячники бывшего Советского Союза. На Эвересте достиг высоты в 8500 метров. Кавалер ордена «Эдельвейс» 2-й степени. Судья всероссийской категории по альпинизму.

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