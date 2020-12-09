Финансирование застройщиков по итогам текущего года превысит 2 триллиона рублей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

По итогам 2020 года в рамках проектного финансирования объем открытых кредитных линий для застройщиков превысит 2 триллиона рублей. Это ускорит строительство жилья. Сейчас более половины жилья в России строится по новой схеме, сообщил председатель правления банка «ДОМ.РФ» Артем Федорко.

— По данным Банка России на 1 октября, лимиты заключенных с застройщиками договоров превысили 1,9 триллиона рублей. По итогам 2020 года объем открытых кредитных линий для застройщиков превысит 2 триллиона рублей, — рассказал председатель правления банка «ДОМ.РФ» Артем Федорко журналистам на пресс-конференции.

По его словам, сейчас более половины жилья в стране строится по новой схеме, объем проектов, по которым застройщиками предусмотрено использование эскроу-счетов, достиг 46,3 миллиона квадратных метров. Ожидается, что через год объем проектов с эскроу-счетами превысит 90 процентов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики не могли привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объектов в эксплуатацию. Сейчас строительство жилья ведется за счет банковских кредитов.