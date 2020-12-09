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«Неожиданно и рано»: актрису МХАТ потрясла смерть Самойлова
Фото: youtube.com / TV Center

«Неожиданно и рано»: актрису МХАТ потрясла смерть Самойлова

Олег Сыров

Общество

Заслуженный артист России Александр Самойлов был громогласным и необычайно ярким. Такими воспоминаниями с «Вечерней Москвой» поделилась ведущая актриса МХАТ имени Горького Ольга Дубовицкая.

Александр Самойлов скончался в Москве 9 декабря 2020 года. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 68 лет.

— Самойлов пришел в Театр Горького 26 лет назад, — вспомнила Дубовицкая. — Директором театра была Доронина. Татьяна Васильевна Сашу очень любила. Она еще с Сашиным отцом, Владимиром Самойловым, известным актером, в театре Маяковского много играла.

Актриса вспомнила, что в театре на должности администратора работала и жена Самойлова Ирина Аверина.

По словам собеседницы «Вечерней Москвы», Самойлов играл не менее 20 лет в «Вишневом саде» и не менее 15 лет в «Вассе Железновой». Она отметила, что актер был работоспособен и востребован: он играл по 20 спектаклей в месяц.

— Саша был мегаобщителен. Он умел петь, любил рассказывать смешные истории и везде становился душой компании. Он нередко вспоминал увлекательные ситуации из жизни отца. Его часто приглашали в различные телешоу, с ним было всегда интересно. Он был громогласным и сразу наполнял аудиторию, когда появлялся в помещении, — вспомнила актриса.

Дубовицкая отметила энергетику актера. Даже в больших залах, по ее словам, он «заполнял все», включая галерку. Она назвала Самойлова необычайно ярким и коммуникабельным человеком.

Актриса вспомнила, что играла Василису в пьесе «На дне», в этом же спектакле Самойлов играл барона:

— Когда Саша говорил, в зале всхлипывали. Он был искренен, женщины вообще его обожали. Часто в конце спектакля подносили цветы и подарки.

Дубовицкая призналась, что после известия о кончине Самойлова весь день пребывает в шоке. Она заявила, что прожитые актером годы — «не возраст», и добавила, что ушел он «неожиданно и рано».

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