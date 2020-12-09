Восстановление туристической сферы произойдет поэтапно

Председатель комитета по гостиничному бизнесу столичного реготделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Шлопак и и.о. директора одного из московских отелей Елена Борисова во время встречи по вопросам сотрудничества / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Потери туристической отрасли и гостиничного бизнеса во время пандемии велики, но эти сферы экономики со временем восстановят позиции, считают в столичном реготделении организации «Деловая Россия».

От пандемии в столице и по всей стране несут потери многие отрасли экономики, но в большей степени пострадали авиапассажирские перевозки, гостиничный бизнес и сектор красоты и развлечений. Такие неутешительные выводы сделали вчера представители столичного отделения «Деловой России».

— Если доходы туроператоров, ресторанов, кафе по России немного восстановились после весенних ограничений и вернулись на отметку 50–65 процентов по сравнению с 2019 годом, то гостиничный сектор в первую волну упал на 90 процентов и восстановился только до уровня 25 процентов, — прокомментировал председатель комитета по гостиничному бизнесу московской «Деловой России» Дмитрий Шлопак.

Основной удар в 2020 году приняли на себя мини-отели, и хостелы. Потери номерного фонда составляют около 20 процентов. Если ситуация не улучшится, то в 2021 году этот показатель может увеличиться до 50 процентов.

Московский аэроэкспресс заявил о падения доходов на 60 процентов с 5,5 до 2 миллиардов рублей. Аэропорты пострадали не меньше.

— При благоприятных условиях туризм в полной мере начнет восстанавливаться ко второму кварталу 2022 года. А возврат к прежним объемам произойдет поэтапно и окончательно сформируется к 2024 году. Сначала это будут внутренние поездки, затем люди начнут посещать страны, границы которых будут постепенно открываться, — пояснил Дмитрий Шлопак.

По его мнению, последним восстановится сегмент туризма, связанный с организаций конгрессов.

Для улучшения ситуации эксперты подготовили инициативу по внесению изменений в законодательство.

— Для безболезненного выхода из создавшейся ситуации необходимо поменять систему регулирования налогов, таможенных пошлин и визовых ограничений. В рамках национального проекта «Туризм» мы планируем увеличить доходность от экспорта к 2030 году практически в 3 раза — до 22 миллиардов долларов. Для этого необходимо проинвестировать в сферу порядка 95 миллиардов долларов, а также примерно 7–8 триллионов рублей на создание туристической и транспортной инфраструктуры, благоустройство туристических зон. По нашим подсчетам, предположительное участие государства в этом проекте — 1,3 триллиона рублей, — говорит Шлопак.

Индустрия красоты от пандемии пострадала несколько меньше, в том числе и благодаря государственной поддержке, которую оказывают местные власти этому бизнесу. К примеру, в Москве закрылось около 10 процентов подобных организаций, притом что по стране этот показатель составляет около 40 процентов. А спа-центры после первой волны пандемии даже стали более популярны, чем салоны красоты.

— Это в основной своей массе учреждения с медицинскими лицензиями. После первой волны много людей нуждалось в оздоровлении и реабилитации, поэтому в июле-августе в такие спа-центры был значительный приток посетителей, — рассказала руководитель рабочей группы по развитию восстановительно-оздоровительных спа-центров московского отделения «Деловой России» Наталья Филиппова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Веллер, инвестиционный директор по гостиничному бизнесу группы компаний и член генерального совета «Деловая Россия»:

— Портрет отрасли на ближайшие пять лет пока не ясен, но нужно понимать, что мышление туриста вряд ли быстро изменится. Как только откроют границы, людям нужны будут глобальные причины, чтобы посетить ту или иную страну. Поэтому туристы в большей степени поедут в путешествие на долгий период, а не на выходные, как многие делали до пандемии.

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