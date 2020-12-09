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Правительство Шри-Ланки планирует открыть границы в январе 2021 года
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Правительство Шри-Ланки планирует открыть границы в январе 2021 года

Юлия Захарова

Туризм

Шри-Ланку откроют для иностранных туристов в январе 2021 года. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Ceylon Daily News.

Как уточняется, путешественникам будут оформлять визы на полгода, а не на месяц.

— Правительство Шри-Ланки планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце — впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. Сейчас обсуждаются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать, — отметили в публикации.

Чтобы попасть на территорию Шри-Ланки, необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, с собой нужно иметь достаточное количество защитных масок. Минимальная продолжительность поездки должна составлять 14 дней.

Для получения визы граждане обязаны оплатить сбор и тесты на COVID-19, их проведут через 5–7 дней после въезда и, если возникнет такая необходимость, через 10–14 дней.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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