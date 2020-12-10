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Как избежать обмана при оплате жилищно-коммунальных услуг
Фото: magmetall.ru

Как избежать обмана при оплате жилищно-коммунальных услуг

Самер Мустафа

Общество

Представители крупного отечественного банка сообщили о новом виде мошенничества: гражданам присылают фальшивые квитанции на оплату коммунальных услуг. «Вечерка» узнала, как избежать обмана.

Злоумышленники отправляют своим жертвам по электронной почте квитанцию о накопившихся за 2020 год долгах за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы не вызвать подозрения, суммы в документе указывают относительно небольшие, от 10 до 20 тысяч рублей. Граждан просят оплатить квитанцию по поддельной ссылке или предоставить подтверждение о произведенной оплате.

Как отмечают банковские работники, подобная схема работает благодаря тому, что в конце года многие управляющие компании составляют перерасчет за ЖКУ. А злоумышленники пользуются ситуацией и невнимательностью людей.

По словам председателя Союза жилищных организаций (СЖО) Москвы Константина Крохина, это новый вид обмана, который еще не слишком распространен в столице.

— Но проверить платежный документ на оригинальность можно очень просто. Необходимо посмотреть на строку, где указаны получатель и его реквизиты, и сравнить их с предыдущей платежкой. Если все данные сходятся, значит, этот документ настоящий, — пояснил Крохин.

Если вас смущают указанные суммы или другая информация, следует обратиться в управляющую организацию или расчетный центр. Телефоны указаны на платежном документе.

— Всю эту информацию также можно уточнить на официальных государственных порталах dom.gosuslugi.ru, reformagkh.ru и других ресурсах. Там также можно увидеть настоящий платежный документ, посмотреть все данные и оплаченные суммы за предыдущие месяцы, сравнить их и обратиться в службу поддержки в случае обнаружения расхождений, — отметил Константин Крохин.

По мнению руководителя СЖО, если такой мошеннический способ отъема денег и практикуется, то он не носит массовый характер.

— Основная группа риска в этом случае — пенсионеры, которые в большинстве своем не пользуются электронными сервисами и получают платежные документы в бумажном виде, — заключил Крохин.

СТАРЫЕ СПОСОБЫ

В сфере ЖКХ есть и другой способ обмана граждан. Это двойные платежные документы, различить которые сложно. Хоть от этой схемы практически удалось уйти лет пять назад, но платежки периодически продолжают попадать в наши почтовые ящики. Кроме мошенников, их могут присылать и управляющие компании, которые борются за администрирование домом.

В случае если вы получили двойную платежку, необходимо проверить всю информацию по документам за предыдущие месяцы: реквизиты, данные получателя. Учитывая, что их вам могут отправить две управляющие компании, по закону с 2015 года необходимо оплачивать услуги УК, указанной в реестре лицензий, которую ведет жилищная инспекция. Это можно уточнить в Единой справочной службе Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77.

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