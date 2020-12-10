Великолепная семерка. Авторы лучших проектов получат финансовую поддержку

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Победители конкурса молодежных проектов «Акселератор» получат возможность воплотить в жизнь свои идеи по гармонизации межнациональных отношений.

Конкурс длился несколько месяцев. С марта по сентябрь его участники разрабатывали и готовились представить свои проекты, посвященные теме межнациональных отношений и развитию интереса к культурному многообразию Москвы. Общая сумма грантов, выделенных на реализацию семи проектов-победителей, составила около пяти миллионов рублей. И уже с февраля по май 2021-го эти идеи будут воплощены в жизнь!

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Акселератор» состоялась в Фонде содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид».

— Я по национальности рутулка, представитель малочисленного народа Дагестана, — рассказала автор проекта «Московский добровольческий интеротряд» Мерьям Девришова. — Общее дело, связанное с заботой об экологии, способно укрепить отношения между представителями разных национальностей. Мы хотим популяризировать заботу об экологии и объединить этой идеей молодежь.

Сейчас ее команда готовит сценарии для культурных и экомероприятий в парках и заповедниках столицы. Проектом Мерьям уже заинтересовались столичные землячества и Ассамблея народов России.

Еще одна победительница конкурса — сотрудница библиотеки № 106 Юго-Восточного округа столицы Юлия Суркова — предложила создать «Библиотеку народов России».

— К сожалению, люди, приходя в библиотеку и книжные магазины, редко спрашивают книги национальных писателей, культовых для отдельных регионов и стран. Мы с коллегами, сотрудниками библиотеки, ищем тех, кто готов прочитать любимые произведения на русском и на своем родном языке. Видеоролики будем публиковать в соцсетях, чтобы люди могли услышать отрывок из произведений современных писателей и поэтов разных национальностей, — рассказала «Вечерке» библиотекарь.

Проект Юлии оценили и читатели библиотеки. На предложение поучаствовать в нем откликнулись около 100 человек, и 20 первых роликов уже удалось опубликовать.

Воплотить эту и другие идеи победителям помогут эксперты в области создания социальных проектов.

СПРАВКА

Также лауреатами конкурса стали Евгений Маткин с проектом «Онлайн-школа студенческих межнациональных клубов», Алексей Собчук с «Моей Москвой», Имана Шамаева с «Детьми мигрантов», Максим Реснянский с «Московским интернационалом» и Анна Бакаева с «Уроками дружбы».

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