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Ремесленникам есть чем удивить
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ремесленникам есть чем удивить

Алена Стрельцова

Общество

В столице проходит Международный ремесленный конгресс, часть мероприятий которого будет доступна в режиме онлайн.

В его программе — деловые и культурные мероприятия, которые доступны к просмотру на сайте события (craftcongressrussia.ru). В рамках деловой программы, которая продлится по 15 декабря, зрителей ждет знакомство с народными промыслами регионов России.

Увидеть работы мастеров можно и на виртуальной выставке уникальных изделий народно-художественных промыслов, она продлится на сайте Конгресса по 21 декабря. Вживую товары ремесленников будут представлены с 12 по 14 декабря на рождественской ярмарке в ГУМе.

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