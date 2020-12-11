Ихтиандр из Каталонии. Может ли человек изменить свою сущность за счет модификации тела

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24-летний каталонец Манэль Муньос вживил себе два искусственных плавника. Теперь он позиционирует себя как человека-рыбу. «Вечерка» разбиралась, зачем люди ставят над собой такие эксперименты.

Силиконовые плавники молодой человек из Каталонии разработал и спроектировал самостоятельно. Операцию по их вживлению в череп, по утверждениям Муньоса, проходила в Японии. Каждый из имплантов весит по 500 граммов и содержит в себе микрочип, позволяющие новоявленному «ихтиандру» определять уровень атмосферного давления и влажности, оперативно отслеживать изменения температуры окружающей среды.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отмечает, что подобный тюнинг своего тела стал для молодежи трендом.

— Это однозначно метод самопрезентации и привлечения внимания. Учитывая, что мы уже обсуждаем этот вопрос, то сверхзадача выполнена, эффект достигнут, — поясняет Федорович. — Уже через несколько лет это будет позиционироваться как креативность, оригинальность и способность мыслить неординарно.

По мнению нумеролога, ведуньи и астролога Алены Полынь, все процедуры или действия, связанные с изменениями в теле человека, негативно влияют на его энергетику.

— Любое вмешательство в физиологию человека вредно. Ведь подобные изменения, вживление чего-либо в тело не предусмотрены матушкой-природой. Особенно негативно это отражается на будущем. В том числе и на том, что человеку было предначертано судьбой. Грядущие годы, которые изначально могли быть положительны по всем направлениям, кардинально меняются в негативную сторону, — говорит Полынь. — Все из-за того, что для мироздания такой человек не будет считываться тем, кем он являлся изначально, до произведенной процедуры или операции. Именно благодаря своей целостности мы можем сохранить чистую энергетику.

— Ни в коем случае не стоит производить подобных манипуляций над своим телом. Максимум, что можно совершить, — косметические операции. Все остальное будет наносить только вред, — заключила ведунья.

Мы просто другие...

Случай Манэля Муньоса не первый и не последний. Из недавних случаев полного преображения можно отметить француза Энтони Лоффредо. Он полностью покрыл свое тело татуировками темно-зеленого цвета, вживил металлические фигуры себе под кожу и медицинским способом ампутировал часть носа и уши. Тем самым мужчина стал похож на инопланетянина.

А американец Деннис Авнер прославился как человек-кот. Среди изменений в его теле: татуировки, в том числе и на лице; пирсинг губы; подкожные импланты; перемещение носовой перегородки для уплощения носа; рассечение губы; заострение верхних частей ушных раковин и оттягивание мочек; спиливание зубов; установка имплантов в виде клыков. К сожалению, человек-кот не дожил до наших дней. Деннис скончался 5 ноября 2012 года в возрасте 54 лет.

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