«Cвободолюбивое животное»: как украсить елку для встречи года Металлического Быка

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Как украсить новогоднюю елку, чтобы она была не только красивой, но и модной. Об этом «Вечерней Москве» рассказала флорист, декоратор, дизайнер ели на Манежной площади Татьяна Весенняя.

Эксперт напомнила, что по восточному календарю наступает год Металлического Быка, а бык — «свободолюбивое животное».

— Елку можно украсить в любой цветовой гамме. Хорошо, если это будут цвета луговых трав. Можно включить фантазию и оформить елочку в сельскохозяйственном стиле, используя все, так или иначе связанное с коровой, деревней, природой, — сказала флорист.

Весенняя обратила внимание на то, что второе ключевое слово в азиатском названии наступающего года — «металлический». В связи с этим, по мнению собеседницы «ВМ», для украшения хороши цепочки, фольга, блестящие предметы. Не следует забывать и об интерьере квартиры — во всем хороши умеренность и гармония, напоминает дизайнер.

Весенняя предложила учитывать реалии, связанные с пандемией и изоляцией, и пойти от противного:

— Если у вас есть дача или вы живете за городом, поставьте праздничную ель перед домом, на свежем воздухе. Пусть все, кто отмечает праздник с вами, ощутят простор, небо над головой и неограниченное пространство вокруг!

Весенняя предложила тем, кто встречает Новый год в квартире, создать обстановку в «ресторанном» стиле, сымитировать общественное место — гости оценят оригинальность. Она пояснила, что «нам всем в уходящем году иногда так не хватало возможности появляться в публичных местах».

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дизайнер озвучила и вариант, при котором можно эксплуатировать тему дома и уюта. Она порекомендовала привнести нотки детства, использовать как украшения конфетки, мандарины:

— Пусть это будет мило и сентиментально. Отлично в подобное оформление впишется мягкое кашпо-подушка, сделанное своими руками или купленное в специализированном магазине, с еловыми веточками и игрушками. Такое украшение можно поставить на стол, повесить у камина или просто положить на диван.

Декоратор рассказала, что вместе с помощниками нарядила ели на Алма-Атинской, в Косине и Зеленограде. По словам Весенней, она решила украшать уличные елки, используя тематику дальних стран, поскольку границы в связи с коронавирусом были закрыты.

— Елки для москвичей и гостей столичного региона — это маленькие «островки-путешествия». У нас есть елка «Япония», она установлена в Куркине. Есть елка «Балканы». Есть даже елка «Отечественный курорт Крым». Она стоит в Новокосине и украшена виноградными гроздьями, фруктами, цветами. Шары имеют расцветку морской волны: голубые, бирюзовые, — добавила дизайнер.

Весенняя с коллегами не стала ограничиваться одной темой. В качестве примера она привела установленную на улице Москвы «готическую» елку, которую украсила канделябрами, люстрами и летучими мышами, а также «елку Ивана Грозного» на площади Революции.

Эксперт посоветовала не привязываться при оформлении елки к «строго заданной» теме. Лучше, по ее словам, если все будет просто от души и красиво. Процесс оформления к празднику, как и сама елка, должен дарить людям радость, заключила эксперт.

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