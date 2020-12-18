Новый бизнес-центр с паркингом и спорткомплексом появится на Дубининской улице

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Столичные власти согласовали строительство бизнес-центра в Центральном округе по адресу Дубининская улица, владение 39–41. Реализацией проекта займется отечественная компания, входящая в топ-5 застройщиков Москвы и неоднократно удостаивавшаяся престижных наград рынка коммерческой недвижимости.

Как рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»), в рамках нового проекта планируется застройка на участке общей площадью 1,4 гектара. Здесь появится офисный центр класса «А», который будет соответствовать всем современным требованиям и нуждам компаний-арендаторов — всего под офисы будет отведено около 69 тысяч квадратных метров. Это высшая категория в классификации деловых пространств, которой, как правило, удостаиваются именно здания новой постройки, расположенные в центре города. Такие объекты отличают самые современные инженерные коммуникации, включая климат-контроль, вентиляцию, сети связи, внутреннее и внешнее освещение, использование «умных» технологий в управлении коммунальными системами. Обслуживанием зданий бизнес-центров класса «А» занимаются собственные команды электриков, ремонтников и других специалистов по эксплуатации. Прилегающая территория комплексов находится под круглосуточной охраной. С точки зрения экстерьера и интерьера особенностью подобных центров являются оригинальные архитектурные решения, ультрасовременный дизайн общих помещений, высокие потолки и качественные, дорогие материалы отделки.

Также на территории планируют построить до пяти тысяч квадратных метров торговых площадей, паркинг на 581 машино-место, физкультурно-оздоровительный комплекс и другую коммерческую инфраструктуру: кафе, рестораны, магазины, банки салоны красоты и прочее.

— Мы активно развиваемся в сегменте коммерческой недвижимости на столичном рынке — это является одним из приоритетных направлений работы компании. В настоящее время в портфеле ГК насчитывается более 600 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, — отметил президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов. — Все наши проекты становятся успешными благодаря опыту, профессиональному подходу и увлеченности команды. Свежий пример – офисно-деловой центр «Искра-Парк» в составе одноименного многофункционального комплекса на Ленинградском проспекте. В скором времени мы сможем объявить о старте работ по возведению нового бизнес-центра на Дубининской улице.