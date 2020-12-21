Выбираем умные и полезные подарки для родных, близких и любимых. Даже предновогодние хлопоты могут стать настоящим удовольствием

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Уходящий год многое изменил в нашей жизни. Не изменились только мы сами. Все тревоги и страхи, рожденные пандемией, не смогли заглушить в нас детское предвкушение праздника, острое желание быть рядом с самыми близкими и родными, удивлять и радовать, угадывать желания, дарить и получать подарки.

Конечно, суровые реалии надолго сделали неактуальными метания избалованных горожан между новогодним туром в Рим либо Прагу и поездкой к далекому теплому морю. Домашние застолья оказались душевнее и вкуснее походов в ресторан. Оставаясь на самоизоляции, мы стали больше интересоваться обустройством своих квартир, стремясь обновить все, от интерьеров до гаджетов, облегчающих рутинные домашние дела. Оказалось, что «умный дом» во всех его проявлениях - это чертовски интересно и круто, мы подружили с домашними роботами своих котиков, стали коллекционировать рецепты и колдовать в кухне над шедеврами.

Первый раз увидев у друзей робот-пылесос, я буквально «заболела» идеей заполучить такой же. Polaris PVCR 3200, которого в семье для краткости называли «красавец Жорж», по первому «щелчку» хозяев отправлялся на бой с пылью. Причем, благодаря Wi-Fi умный пылесос прекрасно программировался, включался и выключался через специальное приложение Polaris IQ Home в смартфоне из любой точки Вселенной, где есть интернет. Вернувшимся с работы домочадцам оставалось только оценить качество генеральной уборки (хоть сухой, хоть влажной) и порадоваться, что все сделано на совесть и без их участия.

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Еще немного поговорив со своими продвинутыми друзьями, я наконец узнала и самую «главную» тайну: как же удается круглому Жоржику вычищать квадратные углы? Оказалось, с помощью вращающихся боковых и центральной щеток он способен собирать даже мелкий мусор, а система построения маршрута позволяет сделать это максимально быстро. Ну ведь и вправду красавец!

Надо признать, не меньше меня поразили и буквально безграничные возможности «обычных» смартфонов, позволяющие на расстоянии управлять всеми процессами, важными для жизни «умного дома». Установив IQ Home уже сегодня можно одним кликом отслеживать в режиме онлайн текущий статус домашних электроприборов, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. А если совсем размечтаться и попытаться с помощью смартфона приготовить ужин? Включать чайник или мультиварку, не вставая с дивана? Оказывается, умные люди уже давно освоили и эти «нехитрые» упражнения, превратив с помощью этого мобильного приложенияпроцесс приготовления самых разных блюд в увлекательную игру.

Только представьте — не отрывая голову от подушки или же прогуливаясь с ребенком, вы руководите своей умной мультиваркойPMC 0526 IQ Home, не забывая возносить хвалы исправно работающемуWi-Fi.Можно все: выбрать любую из 21 автоматических программ приготовления, использовать кулинарную книгу, запустить подогрев пищи, создавать и сохранять свои рецепты, делиться ими с друзьями. При желании можно даже выбрать себе в настройках голосового помощника – Алису или Марусю.

Словом, мультиварка с легкостью соединила в себе функции духовки, пароварки и сковородки, освоила приготовление хлеба или йогурта без присутствия хозяйки рядом. «Хорошо еще, что и съесть самой все это до моего возвращения она пока не догадалась», - мелькнула ревнивая мысль. Ведь я так и не научилась делать эти самые йогурты! Да и зачем? Ведь умная техника для того и существует, чтобы больше времени оставалось для самого важного. А получить такую помощницу в подарок по поводу или без — равносильно предложению руки и сердца, которое я бы, например, в подобной ситуации приняла не раздумывая. И разве только я?

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Мысленно поместив умную технику в свой личный предновогодний список самых желанных подарков, которые одинаково приятно и получать и дарить самим, я задумалась о том, чем еще можно по-настоящему порадовать родных и друзей. Ведь даже если не получится собрать за одним столом всех — вопрос подарков все равно остается главным вопросом декабря! Кстати покровитель 2021 года — Белый Бык — если верить описаниям астрологов, существо целеустремленное и практичное. Не любит бестолковые безделушки, которые можно годами передаривать и однажды снова получить «в дар» (абсолютно с Быком согласна!), уважает подарки по-настоящему полезные и совсем не обязательно дорогие.

Считается, что именно то, что выбрано с умом и подарено от души будет весь год привлекать удачу и к получившему подарок, и к тому, кто его подарил. Что бы это могло быть? Да что угодно, от оригинальной копилки, красивого кашпо и горшка с органичной на кухне зеленью, которую наш Бык, понятно, тоже обожает, интересной посуды, супницы или конфетницы, до опять же вечно актуальных аксессуаров для смартфона или автомобиля (только без использования натуральной кожи – к чему сердить покровителя?!) Всегда в тему хорошая бижутерия или подарочные сертификаты. А можно подарить и нечто совсем оригинальное и по-настоящему особенное, например – арджунскую баню! Почему именно арджунскую? Согласно тувинским преданиям кристально чистая вода священного источника (по-тувински — аржаан) веками помогала оздоровлению организма и накоплению сил. Что может быть еще более актуальным для нас, до смерти запуганных коронавирусом? А поскольку Тува сегодня почти также недосягаема, как и Париж, да и походы в спа — салон пока лучше отложить, NATURA SIBERICA предлагает равноценную замену - устроить традиционную сибирскую банную церемонию прямо у себя дома, с помощью комплексной SPA-программы по восстановлению тонуса и молодости. Используя силу диких сибирских растений, облепихи, кедровых орешков и не только, 4-х ступенчатая системаобещает не только снять стресс, привести тело в тонус, но и доставить настоящее удовольствие от ритуала истинной красоты.

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Создавая атмосферу волшебного праздника, самое главное – помнить о мелочах. Украсив елку винтажнымиигрушками из «детства моей бабушки», не забудьте положить под нее красивые современные коробочки с сюрпризами. Например, для своих подружек я выбрала наборы Organic kitchen. И конечно, не дожидаясь Рождества, тут же сама протестировала содержимое. Очень порадовало «Розовое вино» — бомбочка для расслабляющей ванны, на основе органического масла виноградных косточек и розового масла с нежным ароматом. Понравился и освежающий скраб для тела «Рождественский снег». Отказавшись от сахара в жизни, приятно смотреть, как органический сахар, очищая и обновляя кожу, тает на ней будто первые снежинки. А снежная морозная мята, также входящая в состав, тонизирует и насыщает витаминами.О близости праздника напомнило расслабляющее густое масло для тела «Ночь перед Рождеством"- с органическим маслом какао, корицей и свежим кардамоном. А наутро после Рождества, выходя на прогулку по хрустящему снегу, уверена, любая из подруг сто раз скажет спасибо за бальзам для губ «SnowQueen» - Снежную королеву, с маслом мяты и свежим соком арктической малины. Но только, пожалуй, бальзам я не подарю никому, оставлю его себе. Потому что королева, пусть даже и снежная, может быть только одна! Уж извините…