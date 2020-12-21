Будет ли проще провести банкротство физическим лицам в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Уходящий 2020 год для всех был очень непростым. Тысячи людей остались без работы и без привычного дохода. Как следствие, увеличилось количество граждан, не способных платить по кредитам и займам. И эксперты прогнозируют рост этого показателя еще в течение нескольких лет.

С сентября 2020 года стала применяться упрощенная процедура банкротства. Эта новость многим дала надежду на быстрое и бесплатное решение вопроса. Однако, выяснилось, что на практике воспользоваться упрощенным порядком может только небольшое количество должников. Прежде всего, это могут быть субъекты с просуженным долгом не более 500 000 руб. На момент подачи заявления в МЦФ дело должно быть закрыто, у должника не должно быть доходов и имущества. Однако, не все долги подлежат списанию. Кроме того, перед обращением в МФЦ по поводу банкротства человек должен самостоятельно собрать документы, а главное, продумать финансовые и юридические последствия таких мер. И если он не сможет грамотно разобраться с имеющимися долгами и имуществом, то введет себя в большие убытки.

Сегодня много говорится о том, что в следующем году будут вноситься изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Есть опасения, что в результате в конкурсную массу будет включено единственное жилье. Сегодня для пополнения государственной казны постоянно изменяются цены и налоги, вводятся новые штрафы. Есть опасение, что вносимые в закон изменения ударят по должнику.

Что же делать?

Поэтому нужно не ждать, а начать избавляться от долгов по кредитам в декабре 2020 года. В пользу этого решения говорит и то, что в январе и феврале нагрузка на суды традиционно возрастает, и начало процедуры банкротства может затянуться на несколько месяцев. И все это время сумма долга, процентов и неустойки будет расти. Поэтому действовать нужно решительно, чтобы не допустить финансового коллапса.

Можно легко отличить надёжную юридическую компанию по ее отношению к клиенту и системе оплаты. В это непростое время всей суммы на услуги банкротства у человека может не быть. Важно чтобы организация предоставляла человеку рассрочку и могла спрогнозировать результат, что должно быть прописано в договоре. Обращайте на это внимание. Желаю каждому, кто нуждается в списании долгов найти свою организацию и войти в этот Новый год Без долгов!

Можно легко отличить надёжную юридическую компанию по ее отношению к клиенту и системе оплаты. В это непростое время всей суммы на услуги банкротства у человека может не быть. Важно чтобы организация предоставляла человеку рассрочку и могла спрогнозировать результат, что должно быть прописано в договоре. Обращайте на это внимание. Желаю каждому, кто нуждается в списании долгов найти свою организацию и войти в этот Новый год Без долгов!

Жизнь без долгов прекрасна! Главная задача — правильно выбрать команду профессиональных помощников и начать свой путь к финансовой свободе.

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ОГРНИП316500900050890 ИП Агаева Ирина Джамаловна