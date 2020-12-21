Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Будет ли проще провести банкротство физическим лицам в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Будет ли проще провести банкротство физическим лицам в 2021 году

Полина Французова

Общество

Уходящий 2020 год для всех был очень непростым. Тысячи людей остались без работы и без привычного дохода. Как следствие, увеличилось количество граждан, не способных платить по кредитам и займам. И эксперты прогнозируют рост этого показателя еще в течение нескольких лет.

С сентября 2020 года стала применяться упрощенная процедура банкротства. Эта новость многим дала надежду на быстрое и бесплатное решение вопроса. Однако, выяснилось, что на практике воспользоваться упрощенным порядком может только небольшое количество должников. Прежде всего, это могут быть субъекты с просуженным долгом не более 500 000 руб. На момент подачи заявления в МЦФ дело должно быть закрыто, у должника не должно быть доходов и имущества. Однако, не все долги подлежат списанию. Кроме того, перед обращением в МФЦ по поводу банкротства человек должен самостоятельно собрать документы, а главное, продумать финансовые и юридические последствия таких мер. И если он не сможет грамотно разобраться с имеющимися долгами и имуществом, то введет себя в большие убытки.

Сегодня много говорится о том, что в следующем году будут вноситься изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Есть опасения, что в результате в конкурсную массу будет включено единственное жилье. Сегодня для пополнения государственной казны постоянно изменяются цены и налоги, вводятся новые штрафы. Есть опасение, что вносимые в закон изменения ударят по должнику.

Что же делать?

Поэтому нужно не ждать, а начать избавляться от долгов по кредитам в декабре 2020 года. В пользу этого решения говорит и то, что в январе и феврале нагрузка на суды традиционно возрастает, и начало процедуры банкротства может затянуться на несколько месяцев. И все это время сумма долга, процентов и неустойки будет расти. Поэтому действовать нужно решительно, чтобы не допустить финансового коллапса.

Можно легко отличить надёжную юридическую компанию по ее отношению к клиенту и системе оплаты. В это непростое время всей суммы на услуги банкротства у человека может не быть. Важно чтобы организация предоставляла человеку рассрочку и могла спрогнозировать результат, что должно быть прописано в договоре. Обращайте на это внимание. Желаю каждому, кто нуждается в списании долгов найти свою организацию и войти в этот Новый год Без долгов!

Можно легко отличить надёжную юридическую компанию по ее отношению к клиенту и системе оплаты. В это непростое время всей суммы на услуги банкротства у человека может не быть. Важно чтобы организация предоставляла человеку рассрочку и могла спрогнозировать результат, что должно быть прописано в договоре. Обращайте на это внимание. Желаю каждому, кто нуждается в списании долгов найти свою организацию и войти в этот Новый год Без долгов!

Жизнь без долгов прекрасна! Главная задача — правильно выбрать команду профессиональных помощников и начать свой путь к финансовой свободе.

На правах рекламы

ОГРНИП316500900050890 ИП Агаева Ирина Джамаловна

долгпризнание банкротствадолги по кредиту
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте