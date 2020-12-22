Творчеству теперь уделяют больше времени

Команда рукодельниц одной из творческих мастерских (слева направо) Ксения Агафошина, Ольга Шумилова и Таисия Ковалева недавно переехали в новое просторное помещение, где, кроме производственного цеха, организовали еще и онлайн-занятия по рисованию и вышивке / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 21 декабря, основатель одной из столичных творческих мастерских рассказала «Вечерней Москве», как ситуация с пандемией стала толчком для развития бизнеса.

Этот год полон перемен для всех. Но все три совладелицы одной из столичных творческих мастерских очень собой довольный — они выдержали испытание.

— Мы продаем творческие наборы по вышивке и проводим мастер-классы. Все началось два года назад на кухне, когда пришла идея создать проект для современных девчонок. Мы хотим доказать, что вышивка не только для бабушек и одиноких женщин, это может быть стильно и дерзко. С помощью ниток создаем декор для интерьера, а обычную одежду превращаем в дизайнерскую, — пояснила основатель творческой студии Ольга Шумилова.

Как только наступила пандемия, собственник, который сдавал девушкам в аренду помещение, обанкротился, и мастерской пришлось переехать в новое пространство.

— В первую волну мы отменили все занятия и занимались только онлайн-продажей. Многие жители на удаленке захотели попробовать что-то новое, поэтому стали заказывать наши наборы. Они хорошо помогают расслабиться. Так удалось скопить некоторую сумму для переезда. Наша компания, к сожалению, по показателям не вошла ни в какие программы поддержки. Основной вид деятельности у нас — продажа товаров через интернет. Но мы справились и в сентябре уже въехали в новое просторное помещение, — делится Ольга.

Теперь в студии три комнаты. Первое помещение — мастерская, где девушки проводят мастер-классы и ведут прямые трансляции в соцсетях. Второе — офис, где сотрудницы собирают заказы, а третья — гостиная.

Если прийти в творческую мастерскую, вам выдадут тапочки, угостят чаем и предложат отдохнуть на диване в общей комнате. В ней представлено все, чем гордятся руководители студии.

— Есть картины с цветами, которые можно сделать с помощью ниток и органзы. У нас коллаборация с иностранными художниками и дизайнерами, а также семейными мастерскими, где работают два-три человека. Есть еще и картины африканского художника — он рисует, а мы превращаем его картины в схему для вышивания. Недавно к нам присоединилась Тая, которая проводит мастер-классы для рукодельниц, — пояснила Шумилова.

Для того чтобы проводить занятия не нарушая закона, девушки обратились за консультациями в Роспотребнадзор. Там объяснили, при каких условиях можно вести деятельность, которой они занимаются.

— Так как мы не собираем стадионы, мастер-классы проводить нам разрешили. Конечно, соблюдая дистанцию, и обязательно в масках. Но у людей все же есть опасения, поэтому посещаемость упала. Сейчас мы стараемся выходить в онлайн и проводить прямые эфиры. Пандемия все же стала толчком, чтобы пробовать это направление, — рассказывает преподаватель Таисия Ковалева. — Со студией познакомилась через интернет — основательница творческой мастерской заметила в сети мои работы. Мне нравятся человеческие эмоции. Поэтому я сначала рисую по ткани ярких персонажей, а затем декорирую рисунок нитками.

КСТАТИ

Творческие онлайн-занятия проводят также городские парки и музеи. Сейчас актуальна новогодняя тематика. В парке «Северное Тушино» проведут прямой эфир по витражам с морозным узором. В парке «Кузьминки-Люблино» научат делать альтернативную арт-ель и съедобные елочные игрушки, а в Музее имени Андрея Рублева покажут, как смастерить рождественский фонарик.

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