Карта желаний, вечер воспоминаний, необычные игры: как интересно отметить Новый год дома

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Празднование Нового года в кругу родных и близких — одна из лучших идей накануне главного события уходящего месяца. В условиях, когда массовые праздники и гуляния отменены, а работа ресторанов и кафе ограничивается определенным временем, — еще и самый безопасный вариант. Специалист по социальной работе семейного центра «Отрадное» Заира Нухрадинова поделилась советами, как весело и интересно встретить Новый год.

Карта желаний, артефакт намерения или письмо Деду Морозу

Подготовку к Новому году следует начать с формулировки ваших пожеланий. Это отличный вариант как для взрослых, так и для самых маленьких. Детям можно предложить написать письмо Деду Морозу, а самим приняться за составление карты желаний или создания артефакта намерения.

Если с картой желаний все понятно, то что же такое артефакт намерения и как это работает?

А все банально и просто — это еще одна техника исполнения желаний. О ней мало кто знает, но она довольно эффективная, если в нее верить. Для нее понадобится любимая вещица – если ее еще нет, то стоит уже сейчас отправиться в магазин на поиски. Это может быть все что угодно: игрушка, сувенир из дальней поездки, какая-то статуэточка или предмет интерьера. Главное, чтоб эта вещь вызывала самые приятные эмоции и нравилась вам.

Теперь у вас есть свой «артефакт намерения», с которым необходимо проводить определенный ритуал. Делать его обязательно утром и вечером. Берете в руки предмет, который вы выбрали, и говорите ему: Доброе утро, мой родной / хороший / красивый. Я люблю тебя и забочусь о тебе, а ты помогаешь мне исполнить мое заветное желание. И проговариваете то, о чем мечтаете.

Например: изобильная Вселенная любит меня и заботится обо мне. Мои желания исполняются легко и без особых усилий, я благополучно переезжаю в собственный дом у моря или получаю продвижение по карьерной лестнице.

— Это должно быть одно намерение, сформулированное максимально кратко и конкретно, обязательно в настоящем времени. Вы должны быть уверены в исполнении желания, и оно не заставит себя ждать. Важно выполнять этот ритуал каждый день до исполнения загаданного, — говорит Заира.

Творим, рисуем, креативим

Самое время подумать о подарках для родных и близких. Для этого вовсе необязательно располагать огромными финансами. Все можно сделать своими руками. Тем более такой подарок может стать особенно запоминающимся, ведь это частичка вашего труда и творчества. Вот самые простые идеи подарков:

Капкейки с новогодним оформлением – вкусно и креативно.

Символ 2021 года: поделка Быка из фетра.

Красивое ароматное мыло.

Декоративные новогодние елочки.

Игрушки из соленого теста.

Больше идей для новогодних презентов можно посмотреть на просторах интернета.

Создаем новогоднее настроение

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и его приближение ощущается с каждым днем все сильнее. Кажется, настало время задуматься о новогоднем декоре своего гнездышка. Предлагаю наполнить пространство вокруг себя сказочными ароматами мандаринов, булочек с корицей, крепкого кофе и хвои. А помогут в этом благовония и ароматизированные свечи. Они создадут атмосферу уюта и тепла.

Не забываем и про украшения — различные гирлянды, игрушки, серпантины, носки Санты. Переливающиеся огоньки преобразят даже самый скучный интерьер в доме. Окна и зеркала можно украсить новогодними наклейками в виде снежинок, елочек и упряжки с оленями. А на входную дверь можно повесить рождественский венок, так вы создадите праздничное настроение не только у себя, но и у соседей по лестничной площадке.

Вечер воспоминаний

31 декабря, когда все родные и близкие уже будут в сборе, можно организовать теплый вечер воспоминаний. Заранее подготовьте и смонтируйте семейное видео из совместных фотографий и роликов. Наверняка за год у вас их скопилось огромное множество. Так почему бы не провести последний вечер 2020 года за просмотром фильма о вашей семье. Яркие эмоции и улыбки на лицах гарантированы.

Играем дома

Сделать праздник веселым и незабываем помогут настольные и подвижные игры – например, такие как «крокодил», «лото», «имаджинариум», «уно», всеми любимая «мафия», «я никогда не...» и другие. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы в процесс были вовлечены и дети, и взрослые. Ведь удовольствие от процесса должны получить все члены семьи. Нужную атмосферу создадут подарки, подготовленные для победителей. Это может быть что-то символическое, сделанное своими руками или купленное в магазине.

Идеи для игр:

«Угадай-ка»

Спрячьте в коробку какой-то предмет. Участникам нужно отгадать, что же спрятано в «черном ящике». Можно задавать наводящие вопросы.

«Я желаю тебе…»

Все участники игры садятся в круг, и каждый по очереди говорит соседу справа приятные пожелания на будущий год.

«Прыгаем в Новый год»

Что нужно сделать, чтобы наши желания исполнились? Правильно! Нарисовать их. Поэтому для этой игры понадобятся листы бумаги, ручки и цветные карандаши. Когда рисунок будет готов, можно его сохранить и на будущий год посмотреть, что сбылось, а чему еще предстоит исполниться.

Новый год на экране

Вот же она, долгожданная пора, когда можно собраться всем вместе за просмотром любимых новогодних кинокартин.

Что посмотреть

Мы позаботились о вас и подготовили список фильмов, которые подойдут для просмотра как взрослым, так и детям. Эти новогодние истории обязательно поднимут настроение и наполнят дом детским смехом и счастьем.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001 г.)

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005 г.)

«Гринч – похититель Рождества» (2000 г.)

«В поисках Санта-Лапуса» (2010 г.)

«Рождество Чарли Брауна» (1965 г.)

«12 рождественских свиданий» (2011 г.)

«Снежные псы» (2002 г.)

Ну и, конечно же, российские телеканалы подготовят новогодние программы на любой вкус, достаточно будет остановить выбор на наиболее понравившейся передаче. Счастливого Нового года!

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