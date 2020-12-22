Геронтолог рассказал, когда заканчивается молодость

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Человек считается молодым вплоть до 45 лет, так что у Госдумы еще есть куда поднимать планку возраста молодежи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал геронтолог Владимир Шабалин.

Ранее депутаты во втором чтении приняли законопроект о повышении верхней планки молодого возраста до 35 лет включительно.

Согласно градации ВОЗ, молодым является возраст вплоть до 45 лет, заметил Шабалин:

— Разумеется, эта цифра взялась не с неба: ее долго высчитывали, опираясь на биологические и физиологические показатели человека. Дело в том, что с развитием медицины и увеличением продолжительности жизни эта планка постепенно сдвигается. Своим студентам на лекциях я часто привожу такой пример: во времена Шекспира 45-летний человек считался глубоким стариком, теперь же и мужчины, и женщины в этом возрасте только расцветают.

По словам медика, определяя человека в определенную возрастную группу, следует ориентироваться совсем не на морщинки и складки — это естественные проявления взросления. Роль играют только показатели, отражающие состояние здоровья. Так, молодым является человек до 45 лет, человеком среднего возраста —от 45 до 60, пожилым — от 60 до 75,старческого возраста — от 75 до 90, долгожителем — от 90 и старше. Впрочем, Шабалин отметил, что и эти рамки условны — они будут сдвигаться и дальше с развитием медицины и увеличением продолжительности жизни.

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