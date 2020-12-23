Сказочные герои поздравят гостей Центрального Детского магазина

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Центральный Детский магазин на Лубянке, входящий в группу компаний «Галс», дал старт новогоднему марафону.

Его символом стала огромная пятнадцатиметровая ель, наряженная в главном атриуме. Лейтмотивом праздничной программы в этом году будет новогодняя история о Щелкунчике. Любимые сказочные герои уже встречают гостей легендарного универмага на Лубянке.

— Мы очень рады всем гостям, которые решили погрузиться в новогоднюю атмосферу вместе с нами. Мы постарались превратить ЦДМ на Лубянке в сказочный дворец, который наполнен музыкой, счастьем, удивительным настроением и верой в чудо! — отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс». — В канун самого волшебного дня в году все посетители детского магазина могут окунуться в удивительный мир детства, перенестись в новогоднюю сказку и вспомнить что-то доброе, искреннее и чудесное! Блеск тысяч огней и гирлянд, волшебная новогодняя ель, ожившие герои сказок и новогодних надежд — все это вы найдете у нас!

На первом этаже магазина расположилась новогодняя ярмарка, оформленная в стиле сказочного городка. В маленьких домиках посетители смогут приобрести подарки для себя и своих близких: гирлянды, елочные игрушки, расписные пряники, косметику, украшения, чашки, снежные шары и другие праздничные сувениры. Кроме того, каждый гость может написать свое письмо Дедушке Морозу или загадать заветное желание, сфотографироваться на королевском троне около главной елки, сверить время с одними из самых больших механическими часами в мире и получить неожиданные подарки. Анимационная команда будет развлекать гостей все новогодние праздники как внутри ЦДМ, так снаружи.