Удивительные рассказы для зимних вечеров. Книжный обзор от автора проекта «Библиотека народов мира»
Накануне новогодних каникул мы попросили библиотекаря Юлию Суркову, ставшую недавно лауреатом молодежного конкурса «Акселератор», составить список книг по национальной тематике.
Этот проект будет знакомить москвичей с произведениями представителей разных стран и регионов России.
Одно из главных мест в списке, составленном библиотекарем 106-й библиотеки Юго-Восточного округа Москвы Юлией Сурковой, занимает сборник «Удивительные истории о бабушках и дедушках» от Наринэ Абгарян, Александра Цыпкина и Юлии Фаро. Он побуждает вспомнить поездки к родне, увлекательные дедушкины истории и вкус пирожков из детства.
— Это книга, в которой реальность смешивается с мистикой, принимаются непростые решения, а обычный поход за грибами превращается в настоящее приключение, — рассказывает о сборнике Юлия. — Пронзительная история старческого одиночества, нежелание мириться с собственной смертью, детские шалости и взрослые глупости, колдовство, детективная интрига и путешествие во времени, — вот что ждет читателей на страницах книги. В ней искренние эмоции, настоящие переживания и восхищение молодостью души.
В числе рекомендованных Юлией и книга Чингиза Айтматова «Первый учитель», которая входит в киргизскую школьную программу.
— Айтматов — писатель очень искренний, душевный. Он рассказывает о жизни простого киргизского народа с такой любовью, что невозможно ему не поверить. Повесть «Первый учитель» может показаться грустной, но это однозначно чтение для души.
Юлия отметила, что Айтматова читают на языке оригинала в рамках проекта «Библиотека народов России».
Еще один ее фаворит — роман Мариам Петросян «Дом, в котором…». Еще будучи рукописью, он стал победителем читательского голосования премии «Большая книга».
— Роман получил целый ряд премий: «Русская премия», «Студенческий Букер», «Портал» и другие, переведен на девять языков и почти десять лет не покидает списки бестселлеров, — рассказывает библиотекарь. — Критики пытаются объяснить феноменальный успех книги, а литературоведы посвящают ей статьи и диссертации. Интригует? Тогда читайте! А завершает список для приятного чтения книга бывшего кемеровчанина, а теперь жителя Калининграда Евгения Гришковца «Рубашка». Поклонникам драматурга, писателя и актера наверняка уже знакомо это название.
— Это городской роман. Очень московский, но при этом примиряющий Москву с регионами. Потому что герой — человек провинциальный, какое-то время назад приехавший в Москву, — комментирует выбор Юлия Суркова.
Это короткий, динамичный роман о любви в жанре «Один день из жизни героя». Приятного вам чтения!
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