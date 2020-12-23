Удивительные рассказы для зимних вечеров. Книжный обзор от автора проекта «Библиотека народов мира»

Москвичка Юлия Суркова разработала молодежный проект «Библиотека народов мира» / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Накануне новогодних каникул мы попросили библиотекаря Юлию Суркову, ставшую недавно лауреатом молодежного конкурса «Акселератор», составить список книг по национальной тематике.

Этот проект будет знакомить москвичей с произведениями представителей разных стран и регионов России.

Одно из главных мест в списке, составленном библиотекарем 106-й библиотеки Юго-Восточного округа Москвы Юлией Сурковой, занимает сборник «Удивительные истории о бабушках и дедушках» от Наринэ Абгарян, Александра Цыпкина и Юлии Фаро. Он побуждает вспомнить поездки к родне, увлекательные дедушкины истории и вкус пирожков из детства.

— Это книга, в которой реальность смешивается с мистикой, принимаются непростые решения, а обычный поход за грибами превращается в настоящее приключение, — рассказывает о сборнике Юлия. — Пронзительная история старческого одиночества, нежелание мириться с собственной смертью, детские шалости и взрослые глупости, колдовство, детективная интрига и путешествие во времени, — вот что ждет читателей на страницах книги. В ней искренние эмоции, настоящие переживания и восхищение молодостью души.

В числе рекомендованных Юлией и книга Чингиза Айтматова «Первый учитель», которая входит в киргизскую школьную программу.

— Айтматов — писатель очень искренний, душевный. Он рассказывает о жизни простого киргизского народа с такой любовью, что невозможно ему не поверить. Повесть «Первый учитель» может показаться грустной, но это однозначно чтение для души.

Юлия отметила, что Айтматова читают на языке оригинала в рамках проекта «Библиотека народов России».

Еще один ее фаворит — роман Мариам Петросян «Дом, в котором…». Еще будучи рукописью, он стал победителем читательского голосования премии «Большая книга».

— Роман получил целый ряд премий: «Русская премия», «Студенческий Букер», «Портал» и другие, переведен на девять языков и почти десять лет не покидает списки бестселлеров, — рассказывает библиотекарь. — Критики пытаются объяснить феноменальный успех книги, а литературоведы посвящают ей статьи и диссертации. Интригует? Тогда читайте! А завершает список для приятного чтения книга бывшего кемеровчанина, а теперь жителя Калининграда Евгения Гришковца «Рубашка». Поклонникам драматурга, писателя и актера наверняка уже знакомо это название.

— Это городской роман. Очень московский, но при этом примиряющий Москву с регионами. Потому что герой — человек провинциальный, какое-то время назад приехавший в Москву, — комментирует выбор Юлия Суркова.

Это короткий, динамичный роман о любви в жанре «Один день из жизни героя». Приятного вам чтения!

Читайте также: Познавательные онлайн-лекции пройдут в музеях Москвы с 22 по 27 декабря