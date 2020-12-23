Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Праздник доступен каждому
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Праздник доступен каждому

Алена Стрельцова

Общество

Празднование Рождества в столице начнется 24 декабря — по западным традициям.

Первые праздничные богослужения в честь Рождества Христова пройдут в католических, лютеранских и других протестантских храмах Москвы. При этом будут соблюдаться меры безопасности, связанные с пандемией.

В Сочельник, 24 декабря, в Римско-католическом Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в 15:30 начнется месса на армянском языке, в 19:00 на русском, в 21:00 на польском и в 23:00 на русском.

Все расписание — на сайте собора, а трансляцию богослужений можно посмотреть на его YouTube-канале.

Читайте также: Представители разных народов мира знакомят москвичей с новогодними обычаями своих стран

храмонлайн-трансляцияРождество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Все мнения
О проекте