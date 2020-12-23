Праздник доступен каждому

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Празднование Рождества в столице начнется 24 декабря — по западным традициям.

Первые праздничные богослужения в честь Рождества Христова пройдут в католических, лютеранских и других протестантских храмах Москвы. При этом будут соблюдаться меры безопасности, связанные с пандемией.

В Сочельник, 24 декабря, в Римско-католическом Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в 15:30 начнется месса на армянском языке, в 19:00 на русском, в 21:00 на польском и в 23:00 на русском.

Все расписание — на сайте собора, а трансляцию богослужений можно посмотреть на его YouTube-канале.

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