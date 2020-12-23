Школьные поисковые отряды воспитывают любовь к Родине, прививают навыки научно-исследовательской работы

Учитель истории школы № 1504 Станислав Лавров показывает экспонат музея — оружие военного времени. Его нашли во время полевой экспедиции / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Президент России поручил разработать программу для движения поисковиков, работающих со школьниками. «Вечерняя Москва» узнала, каких успехов уже достигли ребята из столицы.

Сегодня в московских школах и колледжах работают 18 поисковых отрядов. Их участниками стали около 600 учащихся. В этом году из-за пандемии и сопутствующих ограничений юным поисковикам пришлось отказаться от полевых выездов. Вместо этого упор сделали на исследовательскую работу.

Например, в школе № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Валентины Гризодубовой был создан Международный архивно-исследовательский проект «Алексей, Алешенька, сынок…». Его руководитель, учитель истории Константин Тимченко, сравнил работу в архивах с поисками клада.

— Ты чувствуешь себя первооткрывателем, когда находишь данные, которые не были опубликованы, — рассказал он. — Дети находят данные о бойцах и ищут их родственников. Мы часто ездим в архивы кинофотодокументов и фонодокументов (звуковых записей. — «ВМ»). После того как находим родных обнаруженных солдат и офицеров, отдаем им оцифрованные фотографии, кинопленку или запись голосов героев. И дети, видя эмоции людей, чувствуют, что делают важное дело.

Константин Тимченко отметил, что в ближайшие выходные в школе проведут телемосты с родными найденных бойцов. Один из эфиров будет международным: ученики нашли данные о погибшем воине, чьи родственники сегодня живут в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Японии и Финляндии.

В школе № 904 заработал кружок «Юный патриот». Ребята будут встречаться с тружениками тыла и детьми войны, чтобы записать воспоминания их жизни, составить библиографические очерки.

А педагог школы № 1504 Станислав Лавров оборудовал Музей боевой славы 3-й армии, где можно увидеть находки поисковых экспедиций, макеты и 3D-модели, созданные детьми, вдохновившимися исследовательскими работами. Школьники сами проводят экскурсии. А еще педагог ездит с детьми на реконструкции. Станислав Лавров уверен, что гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения — важный элемент в жизни страны.

— Мы должны передать детям ценности, и методически важно в этом случае «привязываться» к чему-то материальному — например, вещам, найденным в полях, — отметил педагог. — Если не «привязать» историю, то она становится зыбкой. Война все дальше уходит в прошлое, и, пожалуй, только по обугленным осколкам и каскам можно судить, что происходило во время Великой Отечественной.

Учитель добавил, что сейчас школы практически не проводят выезды «в поля» из-за рисков.

— Но мы можем предложить взамен исследовательскую и научную работу. В перспективе это даст детям возможность выйти на научные конференции и получить профильное образование, — отметил он.

Привлекают ребят к истории и в Российском движении школьников — например, здесь запустили конкурс «По стопам истории». Одним из направлений этого проекта стали исторические реконструкции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников:

— С момента основания наша организация тесно и плодотворно сотрудничает с поисковым движением России. Совместно мы успешно реализуем патриотические всероссийские конкурсы и проекты, например, «Поиск. Находки. Открытия», конкурс творческих работ имени Юлия Иконникова «Я познаю Россию». Кроме того, мы регулярно организуем «Уроки памяти» и другие военно-патриотические мероприятия для детей и подростков. Всего за время нашего сотрудничества более пяти тысяч школьников стали участниками наших событий.

ИСТОРИЯ

Начало поисковому движению положили в 1960-х годах. Работа таких активистов направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе смертных медальонов, именных личных вещей и архивных документов. В марте 2011 года комиссия по общественным медалям и памятным знакам Общественной палаты РФ учредила медаль «За сохранение исторической памяти». Ее вручают за особые заслуги в проведении поисковой работы.

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