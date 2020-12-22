Росгвардейцы поздравили ветерана

Майор полиции Надежда Семенова и майор полиции Михаил Богоевский поздравляют с днем рождения ветерана Зинаиду Львову / Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Во вторник, 22 декабря, сотрудники Отряда мобильного особого назначения столичной Росгвардии поздравили с 93-летием ветерана труда Зинаиду Львову и преподнесли ей подарки.

Зинаиде Максимовне вручили Почетную грамоту от имени начальника Росгвардии и цветы.

— Мы отдаем вам дань почтения, гордимся вашим поколением, — обратился к имениннице заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве майор полиции Михаил Богоевский. — Мы благодарны за ваш труд, тем более что вы много лет отдали службе в правоохранительных органах.

Действительно, Зинаида Львова восемнадцать лет была фельдшером во втором полку патрульно-постовой службы московской полиции. Именно на базе этого подразделения в 1987-м и был основан ОМОН. Всего же медицине она отдала 30 лет.

— Я родилась в 1927 году в Липецке, отец был железнодорожником. Когда началась Великая Отечественная война, его не взяли на фронт — он имел бронь и обеспечивал бесперебойную доставку грузов на передовую. Одна из моих пятерых сестер погибла во время войны, — вспоминает ветеран. — Было трудно: приходилось помогать матери по хозяйству, следить за младшими сестрами и братьями. Но я продолжала учиться, а получив аттестат о среднем образовании, по примеру отца пошла работать на железную дорогу. Там и встретила будущего мужа.

Затем она окончила медицинское училище и супруги переехали в Москву, где Зинаида Львова устроилась в городскую больницу № 52.

— А в 1963 году меня пригласили работать фельдшером в милицию, — говорит именинница. — У меня было много знакомых фронтовиков, которые продолжили службу в органах внутренних дел, и поэтому я с удовольствием согласилась.

А в 1982 году ушла на пенсию с медалью «Ветеран труда».

— Накануне ваша внучка родила правнука. Желаю вам здоровья, счастья и погулять на его свадьбе, — сказал Михаил Богоевский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Урсу, помощник начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве:

— Сотрудники столичной Росгвардии всегда внимательно относятся к нашим ветеранам, посещают их на дому, привозят продуктовые наборы. До объявления ограничительных мер ветераны регулярно выступали перед ними, с удовольствием делились собственным опытом. На такие встречи всегда приходил председатель Совета ветеранов отдела вневедомственной охраны Геннадий Томин.

Читайте также: Ветеран хочет соединить свой праздник с общенародным