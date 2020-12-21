Ветеран хочет соединить свой праздник с общенародным

Николай Оловянников держит в руках фото, сделанное в 1945 году накануне Парада Победы / Фото: Елена Григорьева, «Вечерняя Москва»

22 декабря отмечает день рождения подписчик «Вечерней Москвы» — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, боевой летчик-штурмовик Николай Оловянников. Накануне корреспондент газеты дозвонилась до именинника.

— Товарищ полковник, как отметите свой 98-й день рождения?

— К сожалению, мне в этот день придется гостей не приглашать. Карантинные меры, ничего не попишешь! Сын у меня с внуками сейчас за городом, пережидает эпидемию. Друзьям рекомендовано придерживаться самоизоляции. Но я не собираюсь унывать. В конце концов, если подумать, можно объединить личный праздник со всенародным — подождать и отпраздновать день рождения в годовщину Победы!

— Скучать один не будете?

— Не буду. У меня есть прекрасное хобби — я художник. Чеканкой в свое время овладел, умею резать по дереву и писать картины. Когда путешествовал, я фотографировал понравившуюся местность, а потом с этих фотографий рисовал пейзажи. Когда мне однажды в Совете ветеранов предложили устроить персональную выставку, я отказался. Потому что на самом деле автор замысла моих картин — не я, а сама природа. Кроме того, выставку готовить некогда. Сейчас я веду переписку с одной школой в Курской области — я сам оттуда родом. Ребята там музей боевой славы организовывают, а я им советами помогаю.

— Друзья-ветераны, наверное, пришлют поздравления?

— Увы, тех, с кем я рядом воевал, уже мало осталось. Вот, скажем, Саша Гапонов, боевой напарник, стрелок, прикрывавший мне спину, умер после Чернобыльской аварии. Один мой фронтовой друг погиб в 1942 году, второй, прошедший немецкий плен, побег и борьбу в партизанском отряде, покинул этот мир совсем недавно. Третий, промаявшись полгода по госпиталям после ранения, летал до Победы, но и его уже нет с нами. А я все живу — за себя и за того парня. Как в песне.

— Летчикам-истребителям дают ордена за сбитые самолеты противника. Бомбардировщикам — за уничтоженные наземные объекты. А как вы, штурмовик, получили Звезду Героя СССР?

— Я попал на фронт в 1943 году, после окончания Ворошиловградской школы военных летчиков, и был представлен к званию Героя после 100-го боевого вылета на штурмовку наземных вражеских войск. Каждый вылет — неповторим. Например, летом 1944 года в Белоруссии, на реке Березине, моему звену дали задание разрушить мост. Мы успешно пересекли линию фронта и зашли с западной стороны, чего немцы не ожидали. Сбросили бомбы, и мост рухнул. У противника паника. Заговорили зенитки, мы снизились до высоты бреющего полета и, прикрываясь складками местности и лесом, вернулись без потерь.

— Сколько у вас всего боевых вылетов?

— 212. Ни разу не бывал сбит, не сажал самолет «на брюхо», не эвакуировался с парашютом. Даже без ранений обошлось! Помню мой 200-й вылет, весной 1945 года. Это было начало Берлинской операции. Форсировав Одер, наши солдаты закрепились на небольшом плацдарме. Командир полка приказал подавить артиллерию и огневые точки врага с воздуха. Группа в составе восьми самолетов Ил-2 под огнем зениток 20 минут «утюжила» немецкие батареи. Сверху видно было, как наши пехотинцы приветствовали нас, кидали пилотки в воздух. После двухсотого вылета меня снова к награде представили. Только я ее не получил. Сам виноват — дисциплину нарушил, катался с троими друзьями на трофейном мотоцикле...

— Вопрос к вам, как к постоянному читателю «Вечерки»: что для вас самое интересное на страницах нашей газеты?

— В газете ценю информативность, оперативность, добрые новости с позитивным настроением — это то, чего так часто не хватает. А интересна вся столичная жизнь.

РЕДАКЦИЯ «ВМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА И ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.

Читайте также: Наталья Сергунина: Москву поблагодарили за организацию памятных мероприятий в честь 75-летия Победы