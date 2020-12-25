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Москвичей в салонах связи напоят ароматным кофе
Фото: freepik.com

Москвичей в салонах связи напоят ароматным кофе

Никита Миронов  

Общество

Новогоднее настроение — дело наживное. Оператор сотовой связи Tele2 придумал, как его создать. Компания дает возможность жителям Московского региона не только воспользоваться предложениями оператора в торговых точках, но и отдохнуть за чашкой кофе в подарок во время подготовки новогодних сюрпризов для себя и своих близких. Так, в салонах связи сотрудники помогут оригинально упаковать выбранные подарки и насладиться ароматом и вкусом кофе в кофейне One Price Coffee.

Следуя концепции «Другие правила», оператор предлагает абонентам получить удовольствие не только от покупок и вежливого обслуживания. В восьми салонах Москвы компания предлагает клиентам насладиться чашкой ароматного кофе в подарок. В салонах, совмещенных с кофейнями, можно получить новогодний подарок. Согревающий напиток могут получить все клиенты при предъявлении чека на кассе партнера за покупку на определенную сумму в салоне связи. Кроме того, упаковать выбранные в подарок гаджеты клиенты смогут не выходя из салона. В торговых точках в отдельной брендированной зоне сотрудники компании помогут выбрать подарочную упаковку и оригинально собрать сюрприз для себя и близких.

С технологиями дополненной реальности клиенты оператора познакомились еще в прошлые новогодние праздники. В этом году оператор снова предлагает создать праздничное настроение с помощью digital-активностей — в салонах будет установлена AR-инсталляция из подарков. Сотовая розница сегодня активно интегрирует игровые механики в неигровой контекст. Так, оператор, ориентируясь на столичную digital-аудиторию, цифровизирует процессы игры в своих салонах и предлагает клиентам выйти в онлайн.

Компания всегда предоставляет своим клиентам возможность выбора. Так, в этом году оператор меняет сложившиеся законы рынка и дает абонентам «силу Санты», чтобы они могли порадовать близких и подарить подходящие для них подарки от мобильного оператора и его партнеров. Виртуальный помощник Миа проанализирует вкусы и предпочтения пользователя и подберет наиболее подходящие варианты. В качестве подарка Миа предложит на выбор подписку на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, безлимит на соцсети или мессенджеры, пакеты интернета и многое другое.

— Все любят подарки, а уж перед Новым годом — особенно, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — А уж если подарок можно получить нежданно-негаданно, то новогоднее настроение обеспечено. Я рад, что в России есть бизнес, который пытается не только зарабатывать, но и радовать своих клиентов. Это очень важно для создания в обществе позитивной атмосферы.

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