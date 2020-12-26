Таролог раскрыла предвестники опасности для каждого знака зодиака

Фото: Из личного архива Саоны

Как разным знакам зодиака распознать предвестники опасности, рассказала таролог Саона.

Овен

Для Овнов предупреждающие знаки очень агрессивны и порой даже опасны. Это может быть машина, которая чуть не сбила, или незамеченная яма, в которую они чуть не упали по дороге. Помните, что любые предупреждающие знаки из Вселенной, которые они испытывают, существуют не для того, чтобы причинить вред, а для того, чтобы предупредить. Иногда предупреждающие знаки даже проявляются в виде большой пощечины со словами: «Проснись, черт возьми!»

Телец

У Тельцов жизнь часто настроена как часы. Как знак свыше у Тельцов возникают неожиданные задержки. Например, они могут застрять в пробке, опоздать на поезд, обнаружить, что билеты на самолет не забронированы, или обнаружить спонтанное событие, которое нарушает их планы.

Близнецы

Физическое состояние Близнецов очень связано с внешней атмосферой. Близнецы чувствительны к происходящему и всегда ощущают изменения нутром. У них неприятное ощущение в животе. Они могут чувствовать внутри себя тошноту. Это негативное внутреннее чувство может не исчезнуть, какие бы мысли или планы они ни строили.

Рак

Когда к Ракам приходят знаки судьбы, которые предвещают опасность, они в первую очередь пробуждают концентрацию. Раки — очень эмоциональные люди, которые часто теряются в своих эмоциях и не обращают внимания на важные вещи. Предвестники опасности — это когда у них что-то украли, либо они что-то потеряли. Временный шок от потери пробудит их.

Лев

Львы не отличаются излишней импульсивностью и агрессией к окружающим. Напротив, они обладают хорошими коммуникативными навыками. Когда Львов ожидает опасность, все в корне меняется. Они часто ссорятся. Постоянно возникают пламенные споры и глупые разногласия. Эти споры могут быть с близкими или случайными незнакомцами.

Дева

Сон для Дев очень важен. Обычно их день четко распланирован, поэтому представителям знака нужно достаточно часов, чтобы выспаться. Когда их ожидает опасность, то они не могут нормально спать. Они не могут перестать думать. Это мешает им заснуть. У них может быть единственная мысль, которая постоянно крутится в голове, или пугающий сценарий, который может повторяться снова и снова.

Весы

Весам трудно замечать знаки судьбы. Они достаточно невнимательны, когда дело касается тонких намеков и событий. Весы могут начать сильно болеть, если их ожидает опасность. Кажется, что болезнь мешает им делать то, что они совершают ежедневно. У них могут развиться хронические головные боли, мигрени, простуда или другие формы болезней, требующие от них внимания.

Скорпион

Скорпионы обычно очень собранные люди. В их жизни очень мало глупостей и неожиданностей. Когда судьба хочет предупредить Скорпионов, представители знака становятся очень неуклюжими. Они могут начать постоянно ушибаться пальцем ноги, биться локтем, спотыкаться, ронять предметы и т. д.

Стрелец

В привычной жизни Стрельцы довольно спокойные люди, которые легко маневрируют в любых обстоятельствах. Когда Вселенная предупреждает их об опасности, то наполняет страхом или тревогой. Необъяснимое чувство страха или беспокойства, кажется, преследует их, куда бы они ни пошли, как будто вот-вот произойдет «что-то действительно плохое».

Козерог

Козероги очень строги и скептичны. Знаки Вселенной заставляют их обратить внимание на природу и происходящее вокруг. Козероги начинают видеть «негативные предзнаменования». Негативные духовные знаки и предзнаменования очень личные и субъективные, поэтому постоянно меняются. Например, Козероги могут рассматривать стаю черных ворон как плохой знак. Или сломанный светофор как знак того, что их решение ошибочно.

Водолей

Для Водолеев знак судьбы — настоящий неожиданный удар. Несчастные случаи часто являются серьезным признаком того, что пора немедленно изменить курс. Несчастные случаи могут быть физическими или эмоциональными / психическими. Например, Водолеи смогут случайно сказать что-то, что обидит их начальника, из-за чего он задумается об увольнении. С другой стороны, Водолеи могут попасть в автомобильную аварию или пережить несчастный случай.

Рыбы

Обычно у Рыб все получается с легкостью. Страшные препятствия и проблемы начинают возникать, когда им грозит опасность. По какой-то причине вещи не совпадают независимо от того, как много усилий они вкладывают. Рыбы продолжают сталкиваться с препятствиями, которые мешают получить то, что они хотят, или думают, что должны делать. Когда Рыбы делают шаг вперед, может случиться что-то, что заставит их сделать два шага назад.

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