Как подобрать медицинскую маску для ребенка

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Педиатр Надежда Дубатовка рассказала «Вечерней Москве», как подобрать ребенку маску и на что необходимо обратить внимание при ее ношении.

Родители должны помнить, что дети могут выступать переносчиками коронавирусной инфекции и болеть ею бессимптомно. Кроме того, они остро реагируют на этот вызов времени и ощущают сильный психологический стресс из-за введенных ограничений или смены режима дня, учебы.

— Тревожность, растерянность, постоянная нехватка самых разных ресурсов, — примеры проблем, с которыми столкнул нас новый вирус, — говорит врач. — Маски дают нам хотя бы небольшую защиту, возвращают возможность чувствовать относительную безопасность.

Стоит помнить, что дети в своем поведении могут быть непредсказуемы: совсем маленькие боятся масок, могут их сорвать со взрослого. А более старшие нередко нарушают правила использования средств индивидуальной защиты.

Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН. — «ВМ») дали рекомендации для детей по ношению масок — предмета, уже вошедшего в наш повседневный гардероб.

— Чтобы их носить, необходимо иметь ответственность, самодисциплину и терпение, — предупреждает Надежда Дубатовка. — Подход зависит от возраста ребенка. Мало детей до пяти лет, способных правильно носить маску без посторонней помощи. Именно поэтому принято решение не рекомендовать постоянное ношение масок детям младше пяти лет в общественных местах.

В отношении детей 6–11 лет решение принимается на основании совокупности факторов: вероятность заражения, способность воспринимать информацию. Здесь очень важен также психологический комфорт.

— Дети старше 12–14 лет уже приравниваются ко взрослым, — напоминает педиатр.

Среди правил, которые нужно соблюдать, она назвала следующие. Соответствующий размер маски — она должна хорошо прилегать к лицу. Также недопустимо закрывать маской только рот, носить ее на подбородке.

— Если маска тканевая, то их должно быть несколько, — добавляет врач. — Их нужно стирать и менять каждые три часа. Увы, не только дети, но и взрослые иногда носят одну и ту же маску неделями.

Если маска намокла, ее следует заменить. Выбрасывать одноразовые маски необходимо сразу после снятия: не нужно вешать их на крючки, складывать в карман на завтра. Многоразовые маски необходимо стирать. И мыть руки до того, как ее надели и сняли.

— Научите детей не касаться маски руками, — продолжает она. — Следите за тем, чтобы ему было удобно в ней: если ребенок будет испытывать дискомфорт, он просто раскапризничается, снимет ее и не будет носить. Я знаю, как всем надоела пандемия, как она нервирует всех нас. Но мы справимся с этой бедой — мы сильные.

КСТАТИ

Ношение масок и перчаток в общественных местах обязательно. Эта мера призвана обезопасить людей от передачи вируса при возможных контактах с инфицированными. Выходя из дома, также рекомендуется брать с собой антисептик для обработки рук. Штраф за отсутствие у человека маски и перчаток в общественном месте составляет 4 тысячи рублей. В транспорте штраф за подобное нарушение выше — он составляет 5 тысяч рублей.

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