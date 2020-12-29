Вице-президент «Деловой России» рассказал об изменениях в столичном бизнесе в 2020 году

Фото: chelovekdela.com / Денис Назаров

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров в интервью «Вечерней Москве» ответил на актуальные вопросы о столичном бизнесе.

— Денис Андреевич, 2020 год стал серьезным испытанием для российской экономики. И предпринимательское сообщество Москвы — не исключение. Как пережил пандемию и коронавирусные ограничения столичный бизнес?

— Представьте, что вы едете на автомобиле по дороге. Внезапно землетрясение подкидывает вас в воздух, а впереди вместо дороги — полоса препятствий. Вот и 2020 год стал таким внезапным тестированием всей системы — от системы здравоохранения до каждой конкретной бизнес-модели.

Московские предприниматели показали высокую степень стрессоустойчивости. Да и полоса препятствий, надеемся, что уже практически пройдена. Главное, что осенью нам удалось избежать развития событий по весеннему сценарию — почти полной остановки экономики. Для бизнеса важно продолжать работать, пусть и в ограниченном режиме. А под ограничения бизнес уже приспособился и научился работать в новых условиях. Конечно, мы не избежим сокращения числа субъектов предпринимательской деятельности. Но он будет не таким большим, как могло бы быть. Понятно, что для тех, кто разорился, статистика не важна. Но в целом ситуация в Москве намного лучше, чем по ряду регионов, и лучше, чем во многих сравнимых по размеру мировых мегаполисах.

— Какую роль в этом сыграли меры поддержки от правительства Москвы? Какие из них вы бы выделили?

— Очень существенную. Поддержка московских властей органично дополнила федеральные программы и затронула широкий спектр вопросов — от субсидий до льгот по аренде городского имущества. Важно, что она разрабатывалась в тесном сотрудничестве с деловым сообществом столицы. При этом диалог проводился очень открыто, динамично и достаточно эффективно. Фактически за этот год в Москве появилась новая доверительная культура общения бизнеса и власти, что очень важно для делового климата. Отмечу и объем помощи бизнесу. Он весьма существенный. Только на программу субсидирования кредитов для МСП было потрачено более 80 млрд рублей. Ей воспользовались порядка десяти тысяч компаний, а это огромное количество сохраненных рабочих мест. Помимо этой меры, в число наиболее востребованных вошли отсрочки по налогам, программа «14 субсидий» и льготы по аренде городского имущества.

— «Деловая Россия» Москвы очень активно участвовала в разработке и продвижении антикризисных мер. Какие из ваших предложений были реализованы?

— Пожалуй, главное из них, которое мы предлагали вместе со всем бизнес-сообществом, — льготы от города на налог на имущество тем арендодателям, которые сделали существенные скидки для своих арендаторов. Это помогло развязать узел противоречий между торговыми центрами и малым бизнесом и предотвратило много банкротств. Также отмечу, что правительство Москвы прислушалось к нашему предложению и не стало проводить в 2020 году переоценку кадастровой стоимости. Это сэкономило существенные деньги (до четырех млрд рублей) всем без исключения московским компаниям. Также нужно отметить, что город поддержал нашу инициативу снизить НДС для ресторанов и отелей в два раза — до 10 процентов. Замечу, что пандемия высветила застарелые проблемы российской экономики, ключи к решению которых находятся на федеральном уровне.

— Какие это проблемы?

— Прежде всего — «зарегулированность» экономической деятельности. Большое количество правил и предписаний создают довольно неблагоприятную атмосферу в повседневной деятельности любого предпринимателя. Мы очень ждем окончания работы над регуляторной гильотиной и начала работы портала с перечнем исчерпывающих требований к бизнесу, которая должна начаться в марте 2021 года. Но даже если эта реформа КНД пройдет успешно, то есть еще один момент в сфере проверок. Наши проверяющие органы ходят преимущественно по тем компаниям, которые работают в легальном поле. А теневой сектор остается без внимания. Отсюда прямо вытекает вторая проблема — серый и теневой сектор экономики. Если до пандемии речь шла просто о недобросовестной конкуренции между теми, кто честно платит налоги, и теми, кто придумывает различные схемы, то сейчас это стало вопросом выживания. Как следствие, обеление рынка в отдельных отраслях — общепите, торговле, медицинских, юридических, образовательных услугах, обороте недвижимости — в фокусе нашего внимания. Это важно не только с точки зрения развития легального бизнеса, но и с точки зрения пополнения городского бюджета, который испытывает непростые времена из-за пандемии.

Возьмем оборот недвижимости. До половины сделок совершаются черными риелторами, которые от своих прибылей не платят в бюджет ни копейки. Поэтому нами разработан и направлен в правительство Москвы закон «О регулировании риелторской деятельности в г. Москве». Он призван ввести в юридическое поле определение риелторской деятельности и разрешить сопровождение сделок с недвижимостью только профессиональным участникам рынка. Аналогичные предложения у нас есть по каждой из перечисленных отраслей. Безусловно, выводить экономическую активность из тени нужно не только кнутом, но и пряником. Значит, речь идет в целом об улучшении делового климата и облегчении ведения бизнеса.

— Если говорить о бюджете, то как вы оцениваете решение правительства Москвы использовать заимствования на внутреннем рынке в виде выпуска облигаций для покрытия дефицита?

— Логичный в текущей ситуации шаг. И очень взвешенная программа привлечения заимствований. Текущий долг города — менее одного процента от ВВП. С таким значением долга столица могла бы занять на порядок больше. Поэтому мы тут видим довольно консервативный подход. Немаловажно, что существенная часть привлеченных средств пойдет на финансирование городских инвестиционных программ. Намерение сохранить их на фоне падения доходов — ключевая особенность бюджета Москвы на 2021–2023 годы. И это верное стратегическое решение. Как известно, один рубль государственных инвестиций привлекает от трех до пяти рублей частных. Поэтому столица быстро окупит эти вложения.

— Какие прогнозы на 2021 год? Как быстро восстановится экономика столицы?

— Бизнес смотрит в Новый год со сдержанным оптимизмом. При постепенном снятии ограничений можно ожидать восстановления экономических показателей 2019 года уже к концу 2021-го. При этом часть из наиболее пострадавших отраслей будет восстанавливаться чуть медленнее. Речь об общепите, гостиничном бизнесе, туризме. Тут возврат к показателям 2019 года прогнозируется позже. Один из факторов, способствующих быстрому восстановлению, — активная экономическая политика правительства Москвы. Как уже принятые городом меры помощи бизнесу, так и тот факт, что многие из них продлены на 2021 год. И особенно инвестиционная направленность бюджета столицы 2021–2023 годов.

Безусловно, вопросы полноценного восстановления экономической активности тесно связаны с отменой эпидемиологических ограничений. А значит, все зависит от скорости и охвата вакцинации. Надеемся, что москвичи проявят сознательность в этом вопросе. И скоро город заживет в своем привычном ритме жизни.

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