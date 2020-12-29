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Медиков поблагодарили за самоотверженный труд
Слева направо: врачи временного госпиталя в АТЦ «Москва» Елена Царева, Павел Митрошин и Ольга Шуряшкина получили подарки к новогодним праздникам в рамках акции «Спасибо врачам!» / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Медиков поблагодарили за самоотверженный труд

Дженни Самойлова

Общество

Волонтеры и депутаты в рамках акции «Спасибо врачам!» поздравляют медработников с наступающим Новым годом. Во вторник, 29 декабря, подарки получили сотрудники госпиталя в автоцентре «Москва».

Московские медики — настоящие герои. Почти весь год они трудились не покладая рук, рисковали своей жизнью, спасая чужие. И продолжают это делать.

— Хочется снова и снова говорить врачам спасибо за ту работу, которую они делают. Поэтому наша акция «Спасибо врачам!» будет продолжаться до самого Нового года. Мы используем любую возможность, чтобы создать медикам и их пациентам новогоднее настроение, — отметили организаторы этого мероприятия, волонтеры столичного отделения партии «Единая Россия».

Сказанное не расходится с делом. Волонтеры посетили десятки больниц и госпиталей. Так, 18 декабря добровольцы привезли в городскую клиническую больницу № 15 не только подарки, но и четыре тонны бутилированной питьевой воды. 22 декабря в городской больнице № 3 в Южном административном округе столицы медики вместе с персональными подарками получили сто килограммов мандаринов.

К этой акции присоединились городские и федеральные парламентарии. К примеру, депутат Госдумы Дмитрий Саблин и депутат Мосгордумы Александр Козлов вчера отправились с подарками в больницу в Коммунарке.

Также вчера новогодние подарки в количестве более 800 штук вручили медицинским работникам, которые трудятся в помещении автомобильного торгового центра «Москва», который с октября переоборудован в госпиталь для пациентов с коронавирусом.

— Мы приготовили подарки медработникам, кто ежедневно находится, что называется, на передовой. Это люди, которые каждый день спасают жизни москвичей, рискуя своей, — отметил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

По словам заведующего терапевтическим отделением госпиталя Евгения Федорова, очень приятно получать подарки в преддверии новогодних праздников. По своей основной специализации Евгений Евгеньевич сердечно-сосудистый хирург, но с октября, пройдя специальное переобучение по лечению коронавирусной инфекции, трудится в госпитале терапевтом.

— Моя основная специальность и те знания, которые я получил на обучении, тесно переплетены, — отметил Федоров. — А к напряженному графику работы нам не привыкать — сказывается многолетняя и многочасовая привычка стоять за хирургическим столом в операционной.

В торжественной обстановке под аплодисменты коллег и теплые слова пожеланий медработникам волонтеры вручили подарки.

— Спасибо за поддержку в такое непростое время. Очень приятно, что нам помогают создавать уютную праздничную атмосферу на наших рабочих местах, — сказал Евгений Беликов, заместитель главного врача по терапевтической помощи в автоцентре «Москва».

Председатель комиссии по здравоохранению Мосгордумы Лариса Картавцева отметила, что такая поддержка важна для медработников.

— Очень надеюсь, что акция поможет медикам почувствовать, что мы все помним и думаем о них, — сказала она. — Спасибо вам, врачи Москвы, за ваш огромный труд!

КСТАТИ

В столице акция «Спасибо врачам!» впервые прошла в июне. В ее рамках в Москве появился арт-объект в виде большого сердца, где москвичи и гости города оставляли благодарности и слова пожеланий в адрес медиков, борющихся с коронавирусом. Идея проведения подобной акции возникла у коллектива врачей Научно-медицинского центра им. Пирогова.

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