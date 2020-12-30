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На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 год
Фото: Youtube.com/Labelcom

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 год

Юлия Панова

Динара Кафискина

Общество

В четверг, 31 декабря, все будут подводить личные итоги: как прошел год. Одни в соцсетях поделятся достижениями, другие, возможно, поноют, третьи начнут сравнивать результаты с тем списком дел, что составляли ранее. «Вечерка» расспросила психолога Ольгу Малиновскую так ли уж полезно делать выводы.

— Для многих подведение итогов стало уже своеобразным предновогодним ритуалом. Но людей, особо критичных к себе, подобный «разбор полетов» может вывести из равновесия. Если они увидят, что, например, из списка в десять пунктов смогли выполнить только три-четыре, это введет их в состояние печали.

Поэтому, подводя итоги, лучше следовать правилу «не критиковать». И успех, и неудача — это опыт, который делает вас тем, кем вы являетесь. Прошлого не изменить, полезнее сосредоточиться на повышении продуктивности в наступающем году. А еще нужно понимать, что подведение итогов — это просто формальность. Так ли важно выполнить все пункты плана, если год у вас прошел вместе с близкими и друзьями? Относитесь к этому проще, и ваше внутреннее состояние скажет вам «спасибо».

Главный полет

Первый в истории частный пилотируемый запуск в космос привлек внимание 16 миллионов человек. Историческое событие принадлежит компании Илона Маска SpaceX. Она осуществила успешный запуск космического корабля к МКС с двумя астронавтами на борту.

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 годФото: youtube.com / Space Videos

Телевизионный прорыв

Главным эфирным событием года стало развлекательное шоу «Маска». Его финал на НТВ посмотрели 6,85 миллиона зрителей. Эфирные показатели позволили телеканалу достичь своего максимального рейтинга с 2011 года. Это, кстати, единственное развлекательное шоу, попавшее в топ телевизионных событий.

Лучшие российские сериалы

Лучшим сериалом в России назвали «Перевал Дятлова». Он вызвал бурные обсуждения. В список «самых-самых» также попали «Чики», «Игра на выживание» и «Мир, дружба, жвачка». Сериалы можно посмотреть в новогодние праздники и оценить справедливость рейтинга.

Королю нет равных

Филипп Киркоров снова доказал свой статус самого популярного певца года, «забрав» этот титул в свою копилку достижений. На первое место его поставили респонденты ВЦИОМа. В этом году певец выпустил песню «Ролекс» с блогером DAVA, устроил скандал на премии «Песня года — 2020» и стал ведущим шоу «Маска».

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 годФото: пресс-служба продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева

Обогнала Примадонну

Самой любимой и популярной певицей 2020 года в России стала Полина Гагарина. По результату опроса ВЦИОМа, за девушку проголосовали 12 процентов опрошенных. Она на 5 процентов обогнала Аллу Пугачеву и Валерию, которые заняли второе и третье места. В этом месяце певица официально развелась с Дмитрием Исхаковым после шести лет брака.

Рекордсмен по упоминаниям

Первое место в рейтинге наших спортсменов по количеству упоминаний занял Хабиб Нурмагомедов. Призера Абсолютного бойцовского чемпионата упомянули в СМИ 109 522 раза. Его почти догнали капитан сборной России по футболу Артем Дзюба и футболист «Спартака» Александр Кокорин.

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 годФото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чаще всего смотрели

YouTube назвал самое популярное видео года. Это шоу «Что было дальше?» канала Labelcom с Лолитой и Юрием Дудем. Видео собрало 28 270 379 просмотров. Второе место у интервью Юрия Дудя с комиком Алексеем Щербаковым, а замыкает тройку «Вечерний Ургант» с рэпером Моргенштерном. Интересно, что в топ также попали сюжет «За сколько минут опарыши съедят бургер?» и ролик «Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2».

Топовый актер

Титул «Актер года» единогласно присудили Роберту Паттинсону. В этом году он успешно скинул с себя амплуа таинственного вампира и перестал ассоциироваться у людей с Эдвардом Калленом из «Сумерек». Один фильм Кристофера Нолана «Довод» чего стоит. Помимо этого, в копилке актера еще несколько фильмов 2020 года — «Маяк», «Дьявол всегда здесь». А еще мир замер в ожидании фильма про Бэтмена, где Роберт сыграет главную роль.

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 годФото: instagram.com/official_robertpattinson

Дождались свадьбы

У супермодели Натальи Водяновой в личной жизни все отлично. Она вышла замуж за бизнесмена Антуана Арно. Свадьбу ждали все — влюбленные вместе с 2011 года. У них есть двое общих детей. Кроме того, Антуан помогает Водяновой воспитывать ее троих детей от первого брака.

Борьба с пандемией

Россия может гордиться своими технологиями. Именно наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». О ней рассказал президент Владимир Путин. Позже он сообщил, что его дочь одной из первых привилась и чувствует себя хорошо. Сейчас прививку могут сделать многие категории граждан.

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 годФото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Какая неожиданная пара

Союз 25-летней актрисы Елизаветы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха стал самым неожиданным. До этого парочку «ловили» вместе, но ни Лиза, ни Илья не подтверждали и не отрицали свою связь. А в декабре влюбленные поженились. Супруги подтвердили отношения на программе «Вечерний Ургант».

Провальные фильмы

В списке самых худших фильмов 2020 года, составленном изданием Entertainment Weekly, всего пять кинокартин. Это «Капоне. Лицо со шрамом», «Элегия Хиллбилли», «Честный кандидат», «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы».

Главная актриса

Актриса Виктория Исакова стала «стахановцем» этого года. На экраны вышли семь фильмов с ее участием. Это и спортивная драма «Один вдох», и экшен-сериал «Надежда», и хит «Пандемия». Злободневный сериал покорил многомиллионную аудиторию сервиса Netflix и принес Исаковой мировую известность.

Оскандалились

Скандалов в этом году было много. Самый обсуждаемый — смертельное ДТП с актером Михаилом Ефремовым. В нехорошем смысле отличилась и Регина Тодоренко, которая из-за своих слов о жертвах домашнего насилия лишилась титула «Женщина года». Ну и под занавес народ пообсуждал слитое интимное видео футболиста Артема Дзюбы.

На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 годФото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Внезапно беременна

Своей беременностью удивила всех актриса Саша Бортич. В начале сентября она опубликовала фотографию с сыном Сашей, тем самым прекратив все слухи и домыслы, ведь свою беременность она скрывала.

ОЖИДАНИЕ ПЕРЕМЕН

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в котором выяснил, чем еще запомнился жителям 2020 год и чего они ждут от 2021-го. Оказалось, что уходящий год россияне провожают с позитивным настроением.

Вопреки выпавшим сложностям, каждый второй опрошенный ощущает радость и ждет перемен, тогда как год назад, в это же самое время, жители в основном чувствовали усталость. А еще 8 процентов назвали 2020 год удачным. Пятерка главных слов года выглядит так: коронавирус (61 процент), поправки к Конституции (29 процентов), самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23 процента).

А ЕЩЕ..

Развод года. Много шума наделал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Прославилась фейками. Платформа YouTube попала в рейтинг из-за сомнительного достижения — именно эта соцсеть стала лидером по количеству фейковых новостей, опередив другие иностранные интернет-площадки.

Слушали на повторе. В список самых популярных песен от «Яндекс. Музыка» вошли «Девочка, танцуй» от Artik & Asti и «Юность» Dabro.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василина Михайловская, телепродюсер:

— В уходящем году из-за пандемии мы все фактически год просидели дома, не было возможности собираться на больших премьерах в театрах, кинопоказах и много путешествовать. У людей возникла безумная потребность в ощущении праздника. Поэтому так хорошо зашли развлекательные шоу, например, такие как «Маска», «Синяя птица» или проект «Голос». На ТВ были также очень популярны ток-шоу, где обсуждались самые значимые события и настоящие искренние человеческие истории. Такие проекты всегда дают зрительскую отдачу. Высокие рейтинги были у программ, которые были посвящены ушедшим звездам. К сожалению, в прошедшем году ушло очень много легенд театра и кино.

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