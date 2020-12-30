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Как начать новую жизнь после Нового года: советы столичного психолога
Фото: pixabay.com

Как начать новую жизнь после Нового года: советы столичного психолога

Марьяна Шевцова

Общество

Наступление Нового года — период особенный. Большинство из нас в это время верит в волшебство, в счастливые перемены и в то, что обязательно все плохое останется в прошлом. Собственно, в этом и есть «взрослое волшебство»: многие надеются на счастье, которое каждый год друг другу желают, но лишь некоторые идут в его направлении. А ведь сделать свою жизнь лучше, чем прежде, просто! Только желательно браться не за все сразу, а фрагментарно. Как именно, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По одной новой привычке в месяц. Привычки бывают полезные или вредные. И, наверное, каждый хотел бы иметь побольше первых, а также избавиться от вторых. Пытаться сразу начать бегать по утрам, а после принимать контрастный душ и без кофе и любимых пончиков выбегать бодро на работу, разумеется, весьма соблазнительно, но практически неосуществимо. По крайней мере, больше одного раза, и то со сном в обед на работе.

Поэтому поставьте себе иную задачу: заводить или провожать по одной — максимум две привычке в месяц. Известно, что в среднем на приобретение или отказ от привычки уходит около двадцати одного дня, и неделю мы оставляем на адаптацию в новом статусе. Простая арифметика подскажет, что в год можно преобразовать в среднем целых 12-13 индивидуальных правил. Кстати, сколько можете отметить сейчас у себя того, с чем хотелось бы попрощаться или ввести в регулярную практику? На всякий случай лучше не расписывать план изменений на целый год: по ходу преобразований список первоочередных нужд может меняться.

Работа над характером. Есть старинная поговорка: «Посеешь привычку — пожнешь характер». И действительно, в какой-то степени связь между этими двумя понятиями есть, однако человеческая натура формируется из большего количества составляющих. Довольны ли вы набором привычек, определяющих ваш характер? Скорее всего, какие-то позитивные черты так же, как и хорошие привычки, можно добавить. А от других, тех самых, что делают характер тяжелым, надо пробовать избавляться.

Попробуйте как можно более объективно описать себя — как будто литературного героя, но с точки зрения не столько внешних, сколько внутренних характеристик. Как правило, взрослый человек довольно хорошо осведомлен о том, что из себя представляет, поэтому вряд ли будут затруднения. А теперь выберите одну, только одну черту характера, которая в тягость, или ту, которую вам особенно нужно завести. Первой может стать, например, вспыльчивость — ее наличие у себя подтверждают многие, однако почему-то продолжают с ней жить. А второй пусть будет дружелюбие — сейчас с ним очень сложно. Представляете, каким приятным в общении будет дружелюбный начальник, который даже в случае ошибки в годовом отчете будет оставаться спокойным?

Все начинается с мыслей. Скорее всего, каждый из нас с возрастом имеет свои сложившиеся взгляды, определенные принципы и способы реагирования на те или иные ситуации или положения. «Ой, терпеть не могу, когда те, кому надо сбросить вес, надевают узкие платья!»; «Ну почему у всех все в порядке, а у меня сплошные неудачи?»; «А что я могу теперь, в 40 лет, изменить? Все мы родом из детства, мне с родителями явно не повезло…». Эти и множество других восклицаний зачастую выдают людей, которые годами исповедуют одно и то же мнение, портящее в первую очередь их существование, заставляющее постоянно жить одним и тем же.

Измените свое отношение к вещам, которые вам всегда досаждают, раздражают или портят настроение. Мама, несмотря на то, что ваше детство давно позади, в каждом разговоре напоминает о важности своевременного питания и длительного сна? Так начните благодарить ее за заботу, а не сердито цедить в ответ: «Я уже взрослый, сам разберусь!» Работа утомляет действиями, имеющими мало смысла, и чрезмерной рутиной? Тогда почему вы до сих пор там? Либо радуйтесь тому, что она дает вам доход, который вряд ли можно получить в другом месте, либо смените службу, либо привнесите творчество в свои обязанности, либо начните дома писать об этом роман. И кто знает, что прекрасного может в итоге получиться?

Не откладывайте перемены. Андрэ Моруа однажды написал так: «Каждому человеку в течение дня представляется не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит к тому, кто умеет их использовать». Многие считают, что изменение жизни особенно удачно начинать 1 января, и в этом нет ничего предосудительного. Просто такое намерение в силу различных причин мало выполнимо. Гораздо лучше не собираться начинать с Нового года, а просто жить по-новому каждую секунду, каждый час и день, неделю и месяц, совершая в настоящий момент то, что, пусть и медленно, но верно, меняет вашу жизнь к лучшему. Кстати, и жизнь других людей тоже. Представьте, каким бы хотели быть вы, ваше существование и характер, ваше поведение и мысли, семья и дети, ваш дом и работа, отдых и успехи: совершенно точно, что в данный момент есть возможности для начала воплощения хоть части этого в реальность.

Используйте то, что имеете, как стартовую площадку к достижению желаемого. Берегите то, что есть, в качестве мощной опоры, благодаря которой вы так устойчивы. И любите свою жизнь — она единственная и пусть останется прежней, а не начнется снова, зато ежедневно будет становиться именно такой, какой вы ее можете сделать.

А если у вас не получается самому разобраться с причинами того, почему вы чувствуете себя не так хорошо, как хотелось бы, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам. В Москве можно получить бесплатную психологическую поддержку, позвонив с городского телефона 051 или с мобильного телефона 8 (495) 051 либо написав в чат психологической помощи на сайте www.msph.ru. Психологи будут с вами на связи в круглосуточном режиме и обязательно помогут справиться с любыми сложными ситуациями. С наступающим Новым годом и с постоянным счастьем!

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