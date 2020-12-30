Уходит эпоха: великие люди, которых мы потеряли в 2020 году

Фото: pixabay.com

В 2020 году не стало ряда выдающихся деятелей культуры, искусства, политики и журналистики. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить известных людей, ушедших от нас в этом году.

Армен Джигарханян

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

14 ноября в 06:00 остановилось сердце актера Армена Джигарханяна. Причиной смерти называют преклонный возраст (85 лет) и различные болезни артиста. За свою жизнь он снялся в стольких фильмах, что современники шутили: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян». Наиболее известные роли были исполнены им в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Дон Кихот возвращается», «Ширли-мырли» и «Паспорт».

Михаил Жванецкий

Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Примерно за неделю до Джигарханяна Россия простилась с 86-летним сатириком Михаилом Жванецким. Точная причина смерти не афишируется, но известно о жалобах Жванецкого на плохое самочувствие, из-за которого он ушел со сцены. Писатель-сатирик до самой смерти оставался художественным руководителем Московского театра миниатюр. Он запомнился своими многочисленными выступлениями, где юмор всегда сопровождался мудростью.

Валентин Гафт

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В День Конституции, 12 декабря, пришла весть о смерти актера кино и театра, поэта и писателя Валентина Гафта. Он с 1969 года являлся ведущим актером московского театра «Современник». Среди его театральных работ за последние годы — Городничий в «Ревизоре» Николая Гоголя, Хиггинс в «Пигмалионе» Бернарда Шоу, Рахлин в «Коте домашнем средней пушистости» Владимира Войновича, Изольд Кукин в «Аккомпаниаторе» Александра Галина и другие. Гафт также снимался в многочисленных фильмах. Лучшие свои роли он исполнил в фильмах Эльдара Рязанова: «Гараж» (1980), «Забытая мелодия для флейты» (1987), «Небеса обетованные» (1991).

Эдуард Лимонов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В этом году не стало также известного поэта, публициста и политика Эдуарда Лимонова. Он являлся бывшим председателем запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) и партии «Другая Россия». Лимонов — автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», «Марш несогласных», Национальная ассамблея и «Стратегия-31». Во время боснийской войны он воевал на стороне сербов, в грузино-абхазскую — на стороне грузин, в приднестровско-молдавскую — на стороне ПМР. В марте 2009 года Лимонов намеревался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента 2012 года, но ВЦИК отказал ему в регистрации. Политик умер на 78-м году жизни.

Всеволод Чаплин

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В этом году ушли из жизни, пожалуй, самые медийные православные священники. В самом начале года, 26 января не стало настоятеля московского храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина. Он известен рядом резонансных предложений. Так, он был сторонником введения «общероссийского дресс-кода» в школах и университетах, предлагал создать «православные народные дружины» для обеспечения общественного порядка. Чаплин винил интеллигенцию в «грехе русофобии». В последние годы жизни он лишился многих своих постов: председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви, члена патриаршего совета по культуре. Чаплин являлся ведущим таких программ, как «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»).

Димитрий Смирнов

Фото: youtube.com / RT на русском

21 октября из-за обострения хронической болезни умер почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он также известен своими скандальными выступлениями. Вступающих в гражданский брак он называл «бесплатными проститутками», а российских мужчин — «национальной катастрофой» за то, что якобы те не исполняют семейные обязанности. В РПЦ не раз опровергали его высказывания. Смирнов с 2001 года занимал руководящие должности в РПЦ. Священнику было 69 лет.

Александр Беляев

Фото: ntv.ru

Не порадует наши глаза в наступающем году и образ замечательного метеоролога, заместителя директора Института географии РАН Александра Беляева. Он умер на 72-м году жизни от тяжелого онкологического заболевания. Ведущий не был профессиональным метеорологом — прозвище Профессор ему придумал Леонид Парфенов «для солидности». Но его эмоциональные прогнозы зрители слушали с таким же большим интересом, как дети — «Спокойной ночи, малыши». Он наотрез отказывался придерживаться официального стиля в одежде и не позволял редактировать свои выступления.

Михаил Бударагин

Фото: youtube.com / Сергей Литвинов

2020-й «поглотил» еще одного известного журналиста. В ночь на 23 декабря стало известно о гибели руководителя отдела спецкоров и обозревателей в газете «Вечерняя Москва» Михаила Бударагина. Его тело было обнаружено на улице Беломорской. Причина смерти неизвестна, но есть версия, что 36-летний мужчина выбросился из окна по причине неуплаченных долгов. Знакомые рассказывают, что он постоянно делал ставки на спорт, накопил долги в размере до двух миллионов рублей и его «прессовали» коллекторы. Бударагин до «Вечерней Москвы» работал в газетах «Известия», «Культура», «Взгляд». Он также читал лекции о российской и зарубежной культуре. Бударагин опубликовал сборник стихотворений «Звезды в квадрате окна» и роман «Пять желаний». Коллеги его запомнили очень добрым, отзывчивым и исполнительным человеком.

Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Отец и тренер выдающегося бойца ММА Абдулманап Нурмагомедов умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Мастеру спорта СССР по вольной борьбе было всего 57 лет. Смерть духовного наставника серьезно сказалась на настроении и карьере Хабиба Нурмагомедова. Он принял решение завершить карьеру, чтобы побольше времени уделять своей маме.

Читайте также: На золотом крыльце сидели: подводим итоги, какими событиями нам запомнится уходящий 2020 год