«На грани катастрофы»: политолог сделал неутешительный прогноз на 2021 год

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Наступил 2021 год, который так ждали миллионы людей планеты в надежде на то, что события 2020-го больше не повторятся. Но будет ли наступивший год Быка более оптимистичным, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Мохов.

По его словам, в этом году мир остается на грани катастрофы. Среди серьезных проблем Мохов отметил увеличение числа бедных и голодных в странах третьего мира, все это будет связано с коронавирусом. Кроме того, уверен политолог, на Западе начнут расти этнические конфликты, связанные с миграционными процессами, которые продолжатся, несмотря на пандемию. Произойдет поляризация мира, то есть все продвинутые страны продолжат активно развиваться во всех направлениях, а все отсталые неразвитые государства, напротив, еще больше погрузятся в бездну, считает эксперт.

— У нас закончился совершенно сложный год, который еще долго будет «аукаться», потому что все те достижения человечества, которыми можно было гордиться, испытали могучую встряску. Понятие «суверенитет» оказалось для многих стран абсолютно несущественным. При такой напасти, которая охватила мир, даже технический прогресс оказался абсолютно ненужной роскошью. Миру в целом и ведущим странам в частности нужно пересматривать работу международных организаций, пытаясь их довести к стабильности и попыткам выработать результативность, а не иметь исключительно консультативный характер, — сказал Мохов.

Эксперт также отметил, что, несмотря на продолжение борьбы с COVID-19, нерешенные территориальные споры в наступившем году могут перейти из «сонного режима» в полномасштабную схватку, приводя пример Карабаха. Тем самым собеседник «ВМ» резюмировал, что в 2021-м возможны новые военные конфликты.

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