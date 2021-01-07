«Можно рисовать карикатуры, и за это не надо отрезать голову»: чему нас научил теракт в Charlie Hebdo

Журналист Владимир Познер назвал себя абсолютным противником религиозного фанатизма / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Шесть лет назад, 7 января 2015 года, Париж потрясло происшествие, заставившее весь мир задуматься о вопросах морали и ценностей, — теракт в редакции сатирического французского еженедельника Charlie Hebdo.

Двое боевиков в камуфляже с криками «Аллаху Акбар» ворвались в здание редакции и застрелили 12 человек, включая полицейских и художников, а также ранили еще 11 человек. После нападения преступники кричали, что «отомстили за пророка». За атакой стояли братья Саид и Шериф Куаши. Их ликвидировали через два дня после ЧП в ходе спецоперации. Ответственность за теракт на себя взяли террористы из «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»*, пособниками которых были уничтоженные братья и ИГ**. Предполагается, что главным мотивом нападения стали карикатуры «Шарли», в особенности сатирические комиксы об исламе и жизни пророка Мухаммеда. Теракт в Charlie Hebdo запустил череду других нападений в январе 2015 года, которые привели к новым жертвам и пострадавшим, а также вызвал огромный глобальный резонанс.

Фото: Youtube.com / «Ахмад Самир»

Как изменился мир со дня трагедии в Париже и какие уроки мы вынесли из печальных событий того времени, «Вечерняя Москва» спросила экспертов.

«Противостояние религиозному фанатизму»

В беседе с «ВМ» известный журналист и телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что делать карикатуры можно на кого угодно, причем никто не вправе лишать человека жизни за это.

— Я считаю, что можно рисовать карикатуры на кого угодно, и за это не надо убивать человека, отрезать ему голову или делать что-то еще подобное. Я абсолютный противник религиозного фанатизма, а в нашем случае это и есть именно он. Поэтому я вполне на стороне тех, кто считает возможным делать такие карикатуры, которые им нравятся, — заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Познер уточнил, что перед тем, как сделать заявление, нужно его как следует обдумать. Своим выступлением — словом, рисунком или иной формой высказывания — человек рискует задеть других людей, возможно, «даже очень глубоко», допускает журналист.

— Об этом следует подумать, но вы все равно имеете право на такое высказывание, и никто не может вас за это убивать. Это мое абсолютное убеждение, — подчеркнул телеведущий. — Я не знаю, чему надо было научиться за прошедшее время, кроме того, чтобы противостоять религиозному фанатизму.

«Линия на провоцирование терроризма»

В 2015 году на третий день после теракта о происшествии высказался ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), ученый-культуролог, кандидат педагогических наук, доктор культурологии, профессор Александр Запесоцкий. В своей колонке он подробно объяснил, почему не может сочувствовать трагедии в той мере, в которой это себе позволил западный мир. Ученый занял непопулярную позицию, призвав обратить внимание не только на убийц и террористов, но и на самих Charlie Hebdo. По мнению Запесоцкого, «они создавали для терроризма питательную почву, содействовали воспитанию убийц, … помогали раскручивать спираль зла».

«Вечерняя Москва» связалась с Александром Запесоцким сейчас, спустя шесть лет после ужасающих событий, и спросила, что изменилось с тех пор.

— На мой взгляд, мир, к сожалению, только ухудшился. Мы видим кризис великой западной цивилизации, которая довольно быстро пересматривает все христианские ценности, лежавшие в основе нее, и изобретает новые принципы. Сейчас они очень далеки от тех постулатов, которые были положены в основу Евросоюза при его создании, — говорит культуролог. — Конечно, это страшно, когда гибнут люди. Но с другой стороны, к огромному сожалению, вот эта линия на провоцирование терроризма продолжается и приобретает все более уродливые черты.

Мы видим кризис великой западной цивилизации, утверждает Александр Запесоцкий / Фото: instagram.com/zapesotskiy / Официальный Instagram Александра Запесоцкого

По мнению собеседника «ВМ», определенные принципы коммуникации и выстраивания отношений, утверждаемые в современном обществе, нужно пересмотреть, если они унижают и оскорбляют отдельно взятых людей. Безусловно, подчеркивает Запесоцкий, жестокие убийства и отрезание голов — это «совершенно недопустимые, отвратительные и ужасные» злодеяния. Однако некоторые люди действительно готовы отдать свою жизнь или забрать чужую, если это отвечает их убеждениям.

— Слово играет очень многое в человеческой жизни. Когда мы говорим какие-либо слова представителям других цивилизаций, мы должны понимать их систему ценностей. Мы должны понимать других. Мы должны понимать не таких, как мы, — раз за разом повторяет ученый. — Происходящее в широком смысле называется диалогом культур, но диалог подразумевает априорное уважение к другим культурам. Мы, христиане, считаем, что оскорбление словом несоизмеримо с потерей человеческой жизни, а другие считают, что оскорблять самое святое для них — совершенно недопустимо. В мусульманской религии это карается смертью.

Запесоцкий добавил, что такие вещи нужно учитывать и не позволять себе их допускать, чтобы не оскорбить кого бы то ни было. Разговора между культурами не выйдет без должного уважения и пресечения провокаций, заключил ректор СПбГУП.

Фото: Твиттер МВД Франции (https://twitter.com/Place_Beauvau)

«Жизнь по тамошним законам»

С точки зрения политических процессов ситуация между европейским и арабским миром действительно только обострилась, соглашается директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Сергей Марков. Однако он не разделяет мнение о том, что в этом повинны только лишь чересчур дерзкие европейцы.

— За прошедшие годы все только ухудшилось, противоречия остались. Европейская культура, сердце которой, между прочим, именно во Франции, предполагает иронию и юмор над всем. Для гуманизма в классическом выражении не существует сверхценностей или сверхсвятостей, ради которых можно пожертвовать жизнью. Наоборот, человеческая жизнь превыше всего, а не сверхценности в виде бога, Аллаха или еще кого, — считает собеседник «ВМ».

Фото: Официальный сайт Института политических исследований (http://www.ipi-rf.ru/)

Он отметил, что европейское общество в его нынешнем представлении как раз исходит из гуманистических принципов. Последние, однако, пришлись не по вкусу выходцам из других культур.

— Европа и, в частности, Франция решили максимально пригласить к себе в гости представителей других культур, но они как раз считают, что сверхценности существуют. Поэтому, когда их пригласили пользоваться французской и европейской культурами, они не захотели жить по этим законам. Как решить это противоречие — пока никто не знает. Оно только усугубляется, — констатировал эксперт.

Марков вместе с тем призвал не преувеличивать слабость французов. По мнению политолога, они могут одобрить репрессии против возникшего внутри страны исламского сообщества, если почувствуют, что от него исходит достаточно великая угроза.

*«Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена в РФ.

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