Москвичам порекомендовали шесть любимых советских новогодних фильмов для детей на праздники

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Для создания праздничного настроения организаторы проекта «Московское кино в школе» подготовили подборку самых популярных картин для семейного просмотра. Делимся с вами.

«Морозко»

Новогодний фильм от главного советского киносказочника Александра Роу стал популярен не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Фильм получил главный приз на кинофестивале в Венеции и стал образцом для Голливуда: Стивен Спилберг уверяет, что «Морозко» был предтечей многих американских киношедевров. Особую любовь картина снискала в Чехословакии, где ее долгие годы показывали каждые новогодние праздники. Роу удалось не только передать очарование оригинальной сказки, но и сделать новаторское произведение, одинаково интересное как маленьким зрителям, так и профессиональным киноведам. Интересно, что Наталья Седых получила главную роль именно благодаря Новому году: пятнадцатилетняя танцовщица участвовала в праздничных представлениях, на одном из которых ее и заметил режиссер. Никому не известная девочка даже обошла популярную Надежду Румянцеву, которая должна была стать Настенькой. Марфушеньку-душеньку тоже должна была играть другая актриса, но Инна Чурикова так хотела сниматься, что на пробах, не щадя зубов, съела целую гору орехов и покорила своей харизмой режиссера. И только в исполнителе роли Морозко ни у кого сомнений не было – им стал любимый актер Роу, колоритный Александр Хвыля, который после этого надолго стал всесоюзным Дедом Морозом. Бабу Ягу в очередной раз сыграл Георгий Милляр. К слову, если бы не он, фильм вообще бы пришлось переснимать. Уже к концу съемок в подвале, где хранился весь отснятый материал, прорвало трубу. Несмотря на мороз, Милляр бросился туда и вытащил катушки с пленкой, которые вода могла бы безвозвратно испортить. Серьезным испытанием съемки стали и для других актеров: Седых с партнером приходилось в карельские морозы бегать в лёгкой льняной одежде, а Чуриковой из-за ошибки реквизитора, положили в корзину не яблоки, а лук, который ей пришлось «аппетитно» поглощать на камеру. Впрочем, несмотря на все накладки, Роу снял очередной шедевр, который интересно смотреть и современным детям.

«Снегурочка»

Вспомнив прообраз Деда Мороза, нельзя не упомянуть и Снегурочку. Фильм по пьесе Островского «Снегурочка» снял режиссер Павел Кадочников, исполнив свою давнюю мечту. Об экранизации он задумывался ещё в юности, когда сыграл свою первую театральную роль. В качестве выпускного спектакля их курс выбрал «Снегурочку», где Кадочникову достался роль главного героя - Леля. В фильме он сыграл уже другого персонажа – мудрого царя Берендея. Участвовал режиссер и в написании сценария в соавторстве с Даниилом Дэль. Для съемок было выбрано особое место - окрестности костромского имения Островского Щелыково. Съемочная группа выстроила там настоящее волшебное царство. Декорации получились настолько впечатляющими, что их использовали позже при создании терема Костромской Снегурочки.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

Эта детская сказка стала экранизацией популярного мюзикла, или, как говорили в СССР, музыкальной пьесы «Маша и Витя против «Диких гитар». Как ранее в «Бременских музыкантах», композитор Геннадий Гладков, переосмыслив мелодии и ритмы зарубежной эстрады, создал свои собственные хиты. Именно музыка стала главной причиной популярности как пьесы, так и самого фильма. В основе сюжета – путешествие в сказку и смешение фольклорного мира с современной реальностью. Победить злое волшебство помогает наука, а советские школьники спасают праздник, освободив Снегурочку. Одна из самых ярких ролей - кота Матвея - сначала предназначалась Алексею Смирнову. Когда тот отказался, режиссеру предложили на замену Михаила Боярского. Причем мотивировали необычно: мол, он хорошо поет и у него усы. Удивительно, но такой рекомендации оказалось достаточно. С Боярским был связан еще один курьез. Он был племянником актера, исполнявшего роль Кащея, и в одной сцене случайно назвал его дядей. Режиссер посчитал это забавным и оставил в фильме.

«Снежная сказка»

Ещё одна картина в жанре современной сказки. Фильм снят по популярной книге Виктора Витковича и Григория Ягдфельда, сюжет которой перекликается со «Снежной королевой» и «Сказкой о потерянном времени», но в новогоднем антураже. В фильме блестящий актерский состав во главе с Евгением Леоновым и Кларой Лучко, а юные актеры ни в чем не уступают мэтрам. Как и в случае с «Морозко», съемки стали настоящим испытанием. Картину снимали полтора года в деревеньке под Серпуховым, и зимние сцены приходилось играть в суровый мороз. Дети меняли рукавицы и валенки по нескольку раз за съемку, чтобы не замерзнуть. Особенно опасной получилась сцена на озере: для того, чтобы вокруг героев не было следов, только чистый снег, детей высаживали на лед с вертолета. Но все трудности с лихвой оправдались – получилась очень трогательная и красивая современная сказка про новогоднее чудо. Примечательный факт: некоторые костюмы попали в этот фильм прямиком из знаменитой «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, съемки которой закончились незадолго до начала работы над «Снежной сказкой».

«Чародеи»

Фильм основан на популярной книге братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» о таинственном НИИ ЧАВО, где в качестве научных сотрудников работают разнообразные волшебники и сказочные существа. Впрочем, от исходного текста в сценарии мало что осталось – фильм фактически стал самостоятельным произведением. В НИИ ЧАВО новогодний карнавал избирают местом презентации волшебной палочки, которую волшебники разработали для сферы услуг. Однако из-за интриг сотрудников главная героиня оказывается заколдована, становится злой и расчетливой, забывает своего жениха, и он приезжает к ней в волшебный институт, чтобы снять чары. По воспоминаниям съемочной группы, Александра Яковлева настолько вошла в роль, что ее за глаза называли настоящей ведьмой. К счастью, когда съемки завершились, актриса вернулась в доброе расположение духа. Популярные песни из фильма, которые поет младшая сестра главного героя, исполнила не одна, а сразу две блестящих исполнительницы: «Три белых коня» - Лариса Долина, а «Снежинку» - Ольга Рождественская. Долина потом вспоминала, что никто не мог поверить, что пела действительно она: настолько хорошо ей удалось сымитировать детский голос.

«Эта веселая планета»

Еще один фильм в антураже новогоднего карнавала. На этот раз на праздник в типичный советский НИИ попадает группа колоритных инопланетян, изучающих земную цивилизацию. Однако в день костюмированного праздника никто не обращает на них внимания, даже несмотря на то, что в Доме культуры собрались астрономы и физики. Лишенные чувств пришельцы постепенно проникаются новогодней атмосферой и присоединяются к карнавалу. Да и как тут устоять, когда на сцене зажигательно танцуют актеры цыганского театра «Ромэн», а легендарные «Песняры» исполняют популярные песни на музыку Давида Тухманова? Режиссеру очень хотелось создать легкий веселый фильм, поэтому атмосфера на площадке была соответствующей. Екатерина Васильева получила главную роль, едва придя на пробы, рассмешив своими шутками всю съемочную группу. От души дурачился и Леонид Куравлев. Как-то он прямо в инопланетном костюме пробрался в соседний павильон, где снималась «Калина красная». Когда Василий Шукшин отыграл свой эпизод и пошел к камере, Куравлев в скафандре сел на его место и повторил сцену. Шукшин был настолько погружен в себя, что даже не сразу понял, что произошло. Но потом улыбнулся и объявил перерыв, потому что съёмочная группа от смеха не могла работать.

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