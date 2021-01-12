Колядуем, счастье наколдуем. Старый Новый год — время сбывающихся примет и гаданий

кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» / 1961

Новогодние каникулы прошли, но завтра еще одна праздничная дата — канун старого Нового года. Как принято отмечать этот день и какие традиции, гадания, обряды актуальны и сегодня, «Вечерке» рассказала таролог Галина Янко.

Старый Новый год празднуется по григорианскому календарю, который отстает от юлианского на тринадцать дней. Поэтому его отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот день принято собираться вместе, накрывать стол, а вот подарки дарить не обязательно. Уже не нужно соблюдать пост. Поэтому из праздничных угощений приветствуются мясные блюда: 14 января — это день святого Василия, покровителя животных.

Также принято надевать на себя звериные шкуры и идти колядовать и тем самым зарабатывать сладости и пирожки. Раньше в этот день по полу рассыпали зерно — посевали, а хозяйка собирала его и хранила в горшке, чтобы год выдался урожайным. Этот праздник еще называют Щедрым вечером. С самого утра 14 января и до восхода солнца ребята ходили в гости и посевали, пока их родственники накрывали щедрые столы. А перед этим, ночью, незамужние девушки гадали на суженого. Существует поговорка: «Что загадает девушка в ночь на Василия — все сбудется». К обрядам нужно подготовиться — распустите волосы и снимите пояса, ремни, кольца, браслеты.

Вы должны четко знать, какой вопрос хотите поставить, и постоянно держать его в мыслях. Кто гадает на жениха — не делайте это дома, тем более если рядом есть кто-то из мужчин. А если вы не верите в гадания, эти ритуалы могут просто стать еще одним поводом весело провести время.

Полотенце предскажет

Хотите узнать, найдете ли суженого в этом году? Возьмите полотенце и повесьте его на всю ночь за окном. Если наутро оно станет влажным, то ждите бракосочетания. Заледенеет — значит, свадьбы в этом году не будет.

Грецкий орех, подскажи

Вам понадобятся миска с водой, половинки скорлупы грецкого ореха (по одной на каждую желающую погадать) и такое же количество свечей. Поставьте свечи в скорлупки, зажгите огонь и пустите их плавать в миску. У кого быстрее сгорит свеча, та первой найдет счастье. У кого медленнее — соответственно, позже других. Плохо, если свеча вообще утонула: тогда девушка, как минимум в следующем году, не найдет любимого.

Как тебя зовут?

Есть еще один вариант для смелых. Выйдите в полночь на улицу и спросите имя у первого мужчины, которого встретите. Какое имя услышите, таким будет и имя вашего любимого.

По нитке

Понадобятся черная, белая и красная нить. Попросите кого-то приколоть их к вашей одежде со спины, но не говорить, в какой последовательности. Вслепую снимите одну из них. Красная — ждите замужества, белая — знак одиночества, а черная — знак несчастливого брака.

Чулок невесты

Одно из немногих гаданий, к которому надо подготовиться, а именно — заранее приобрести чулки. Перед сном наденьте их на одну ногу и скажите: «Суженый-ряженый, приди с меня снимать обувь». Вашим будущим женихом станет тот, кто придет во сне снимать чулок.

Подслушивай

Для этого гадания вам нужно ходить под окнами домов и прислушиваться — возможно, узнаете что-то о женихе. Если слышите, что кто-то ссорится, то ваш суженый тоже будет сварливым. А если смех — будущий избранник тоже постоянно будет вас смешить. Ну а если увидели, как кто-то выпивает, то встретите пьяницу.

Через плечо

Наиболее известный вид гадания. Девушки выходят на улицу и поочередно бросают через плечо валенок, сапог или туфельку на дорогу. А потом смотрят на направление носка. Если он повернут в сторону дома, значит, еще год свадьбы ждать не стоит. А если в другую — уже скоро невеста будет сосватана.

Имена под подушкой

Спрячьте под подушку несколько бумажек с заранее написанными на них мужскими именами. Например, именами мужчин, которые вам нравятся. Утром вслепую достаньте один из листочков — и узнаете имя суженого. Или напишите перед сном 12 желаний (каждое на отдельной бумажке) и спрячьте их под подушку. Проснувшись, вытяните три из них. Именно эти желания исполнятся в следующем году.

Смотри в чашку

Понадобится столько чашек, сколько девушек собрались гадать. Внутрь каждой положите кольцо, кусок хлеба, немного сахара, монету, лук, соль, а в последнюю налейте немного воды. Каждая девушка с закрытыми глазами по очереди выбирает чашку и смотрит на результат. Если увидели кольцо — найдете своего жениха. Монетка свидетельствует, что вскоре вас ждет богатство. То же будет в случае, если вы выберете чашку с хлебом. Сахар означает веселье, лук — будете плакать, соль — к несчастью, а та, кто выберет чашку с водой, будет жить дальше без особых изменений.

С закрытыми глазами

Выйдите с девушками на улицу. Девушке, которая собирается гадать, завяжите глаза платком. Затем ей нужно обернуться вокруг себя несколько раз. После этого кто-то из подружек легко подталкивает ее сзади. Если она пойдет в сторону ворот или открытого пространства, то скоро обязательно выйдет замуж, но если ее потянет в противоположную сторону, то еще минимум год ждать суженого.

Кошка, собака, птичка

Выйдите на улицу, когда стемнеет, и животное, которое вы увидите первым, расскажет о характере суженого. Если встретите кошку, человек будет хитрым, но нежным. Собаку — верным. А если птичку, то вскоре вы влюбитесь в творческую натуру. Погадать можно и дома. Запустите собаку или кота в комнату, в которой сидит девушка. Любимец сразу побежит к ней — к счастливому браку. Начнет вынюхивать что-то на полу — жених окажется злым. Будет ласкаться, то и жених будет добрым.

Причеши меня

Прежде чем лечь спать, спрячьте свою расческу под подушку. Затем громко и четко скажите: «Суженый-ряженый, приди и расчеши мои волосы!» В ту ночь к вам во сне должен прийти будущий жених.

Ревнивый, старый или желанный

Понадобится колода игральных карт. Извлеките из нее королей и положите под подушку. Утром достаньте одну из карт. Если это пиковый король — жених будет старый и ревнивый. Если на карте трефа — найдете военного или правоохранителя. Черви означают появление молодого и богатого, а бубновый король — это желанный жених, в которого вы влюбитесь с первого взгляда.

НЕ ПРОИЗНОСИТЕ «13» ВСЛУХ

— Если на старый Новый год погода теплая и снежная — значит лето будет дождливым.

— Если 14 января в дом первой зайдет женщина — удачи не жди в этом году. А если мужчина — к благополучию и счастью.

— Год будет прибыльным, если приготовить для ужина блюда из свинины.

— Ясное и звездное небо в ночь на 14 января — в этом году будет хороший урожай ягод.

— Если вы отмечаете за городом, выйдите утром на улицу и встряхните плодовые деревья — это защитит их от вредителей.

— Надел одежду наизнанку — жди глобальных перемен в жизни.

— Произнесешь вслух «13» — навлечешь беду.

— Покупка нового веника — к богатству в этом году.

ПОРА УБРАТЬ ЕЛКУ

Традиционно считалось, что новогодняя елка должна стоять в доме до старого Нового года. А 14 января ее необходимо убрать, а все украшения сложить в коробки до декабря. После в квартире необходимо провести уборку. Если этого не сделать, дом может посетить нечистая сила, которая навлечет несчастье на семью. Так что тем, кто привык до весны любоваться праздничным деревом, стоит задуматься: вдруг причина каких-то неудач кроется как раз в неубранной вовремя елке? Кстати, если с деревца стали падать и разбиваться игрушки — это тоже знак, что его надо поскорее убрать. Так недовольство выражает домовой.

ШОКОЛАДКУ ЗА КОЛЯДКУ

Новый год — такая же традиция, как и на Рождество. Люди разучивают песенки с пожеланием богатства, благополучия и процветания и исполняют их на пороге соседских домов. Если к вам в гости придут и попросят поколядовать — отказывать не принято. Хороший хозяин должен послушать выступление, а в качестве поощрения подарить угощение. Если вы сами решите колядовать, соберите компанию, нарядитесь в народные костюмы и выучите несколько традиционных песенок. Колядующие обязательно должны поклониться хозяевам в пол и поблагодарить их.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ульяна Карагезьян, клинический психолог:

— Из-за пандемии коронавируса 2020 год получился очень тяжелым для всех. Празднование старого Нового года будет как никогда кстати. Попрощаемся с ним с большим удовольствием и надеждой на то, что в следующем году все будет иначе. В психологии есть такое понятие «отгоревать», и мы как раз на этих проводах старого года «отгорюем» весь негатив, который был в 2020-м, его переживем и пойдем дальше. Сейчас, как никогда, мы все должны друг друга поддерживать. Конечно, все семейные посиделки пойдут только на пользу, и в целом эти проводы будут нести терапевтический характер.

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