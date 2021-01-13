Три неколоритных блюда, которые помогут быстро похудеть

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Избавиться от лишнего веса, который мы «нагуляли» за длинные праздники, задача непростая, но выполнимая и справиться с ней нам помогут некалорийные овощные блюда. О том, как их приготовить, мы вам расскажем в нашей постоянной рубрике.

Ну что? Набрали килограмм-другой? Как говорил герой одного фильма, «Ну это нормально!» Сбросить не желаете? Тогда жуем овощи. Ну не сырые, конечно. Это скучно. Сейчас приготовим три прекрасных блюда!

Суперсалат

Праздники-то, понятное дело, кончились, а привычка есть салаты пока осталась. Слезаем с этой «иглы» медленно.

Сделаем такой салат, от которого лишние кило мало что не появятся, а вовсе уйдут. Да знаете вы его. Винегрет это. Готовим его просто и быстро.

Берем кислую капустку. И рубим ее ножом. Потому что потом, когда есть будем, капуста не должна неприятными лохмотьями свисать с вилки. Неудобно это. И некрасиво. Далее отвариваем картошечку в мундире. Немного. Штуки три-четыре. Только перед варкой надрежьте кожуру по всей окружности картофелины. Это для того, чтобы потом проще очистить. Кстати, поставьте в это же время и свеклу варить. Хотя можно и готовую купить. Ничего страшного.

Теперь все нарезаем на мелкие кубики: картошку, лучок (очень мелко), огурчики соленые. Добавляем половину банки зеленого консервированного горошка. Добавляем каплю уксуса, немного подсолнечного масла. И, внимание, только теперь — свеклу. Это для красивого цвета салата. Все смешиваем и посыпаем зеленым лучком. Есть лучше без хлеба.

Репу на стол

Картошку любят почти все, но там — крахмал. А вот от репки не поправишься. Недаром наши предки репку уважали даже очень.

Берем пару-тройку средних корнеплодов. Моем тщательно, каждую репку заворачиваем в фольгу и отправляем на 25 минут в духовку, нагретую до температуры в 170 градусов.

Вынимаем, остужаем и чайной ложечкой вынимаем все внутренности. Они нам, кстати, еще пригодятся, не выбрасывайте. Теперь берем рис, промываем его, заливаем кипятком. Затем овощи: красный болгарский перчик, лучок, морковку. Можно добавить и помидорки. Все измельчаем, обжариваем, добавляем немного мякоти репы. Солим, перчим, добавляем рис и фаршируем этой смесью репки. При желании посыпаем сверху тертым сыром и вновь отправляем в духовку. Запекаем, пока не появится румяная корочка. Блюдо получается очень диетическое.

Овощной перекус

Оно, конечно, вредно. Но если на правильном хлебе, то можно и нужно, и не один раз. Идем в магазин и затариваемся. Берем килограмм кабачков, 300 граммов моркови, немного лука, помидорок граммов 300, ну и зелени на ваш вкус.

Дальше все просто. Лук шинкуем как можно мельче, затем обжариваем его на подсолнечном масле. Добавляем натертую на крупной терке морковку. Пока жарится — режем на кусочки кабачки (не забудьте очистить их). Кусочки должны быть как можно мельче. Добавляем их к луку с морковью. Тушим, пока кабачки не станут мягкими. Добавляем томаты.

Только снимите с них кожуру. Это тоже просто. Надрезаем кожуру крестообразно, ошпариваем помидоры кипятком, и кожица слезает без проблем. Семена тоже уберите. Теперь самое время добавить зелень. А еще пару ложек сахара, соль и ложечку уксуса. Накройте крышкой и томите на слабом огне минут 20. Почти готово. Но для полного раскрытия вкуса наша икра должна настояться. Пусть стоит под крышкой до полного остывания. Вот теперь — все. Можно на хлебушек с отрубями — чем не перекус?

ЦИФРЫ

Как ни крути, а это правда. Даже западные диетологи подвели неутешительную статистику: за новогодние и рождественские праздники среднестатистический человек наедает от 4 до 7 килограммов. И от них обязательно надо избавиться!

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