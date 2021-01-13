Почему чадолюбие — это выгодно

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дети остаются главным маркером успеха для многих россиян, об этом свидетельствуют многочисленные опросы. Успехами отпрысков принято гордиться и оправдывать любые собственные грехи. Печально известным в сети стало определение «я же мать»: женщины (и мужчины тоже) считают воспитание детей индульгенцией. В чем причина проблемы и как с ней справиться, выясняем у экспертов.

Увеличение материнского капитала и возможность его получения за первого ребенка, индексируемые пособия на детей, самый длинный в Европе декретный отпуск — все это признаки пронаталистской политики нашего государства, заботящегося об увеличении роста рождаемости. Ребенок в России — важный элемент политической системы. Внимание взрослых сегодня приковано к новому поколению. Но хорошо ли это или не очень, мы попытались разобраться с экспертами — психологами и социологами.

... Пару лет назад расслабленную обстановку столичной блогосферы нарушил эпатажный призыв москвички Ирины Филипповой, предложившей неожиданный флешмоб: прийти в одну из столичных кофеен с детьми и «испортить атмосферу».

Идея «перформанса» возникла у женщины после того, как бариста попросил ее покинуть заведение. Причиной стало поведение ее маленьких детей, бегавших по кафе с криками. Но, по мнению женщины, кофейня нетолерантна к детям.

Скандал начался такой, что руководству кофейни пришлось публично принести извинения москвичке и пообещать «провести с персоналом разъяснительную работу». Доводы отдельных посетителей о том, что заведение не позиционирует себя как детский клуб и малыши могли мешать работающим гостям, потонули в общем гуле родительского возмущения. Дети сегодня — цветы жизни. А кто не согласен — может покинуть цветущую поляну.

Кумир семьи

Один из первых психотерапевтов в России, сексолог Лев Щеглов в числе прочих моделей современных брачных союзов выделял вариант детоцентристской семьи. Так, если больше половины семейного бюджета используется на нужды ребенка, то мы имеем дело с детоцентристским союзом. Эта модель неизменно вызывает всеобщее одобрение: соседки восхищаются родителями — молодцами, которые кладут себя в ноги ребенку, чтобы он был счастлив. По мнению психологов, такой формат внутрисемейных взаимоотношений становится в столице все более популярным. Только так ли он привлекателен, каким кажется соседкам? Легендарный психотерапевт был уверен, что нет. Ведь в этом случае ребенок становится центром жизни и кумиром семьи. На него, как на лошадь, делают ставку и ждут успеха. Но где гарантии, что эти инвестиции оправдаются?

Золотое дно

Израильский историк Юваль Ной Харари, автор мирового бестселлера «Sapiens: краткая история человечества», считает, что в XXI веке произошел кризис веры. Религии и идеи, которым человечество следовало из столетия в столетия, внезапно... закончились. А новых взять пока негде. Поэтому главной целью современного просвещенного человека стала задача чем-то заткнуть возникшую духовную брешь. Где теперь искать смысл жизни, если светлое коммунистическое будущее так и не наступило? Да и с богом как-то непонятно: то ли он есть, то ли его нет.

И в этот момент взгляд общества обращается к детям, которые все время, пока человечество добывало еду, незримо присутствовали рядом. Они считались «недовзрослыми», поэтому к ним относились без снисхождения, — говорит Оксана Кучмаева, профессор НИУ ВШЭ. — Детей отбирали у родителей и пристраивали их слугами или подмастерьями для того, чтобы они могли приносить хоть какую-то пользу.

Однако к концу прошлого века базовые потребности большинства людей на планете оказались удовлетворены. Тогда и возникли концепции, рассматривающие цивилизацию через призму детско-родительских отношений.

Ребенок стал новым смыслом существования человека XXI века, потерявшего всякий смысл.

— Концепция уникальности ребенка стала настоящим «золотым дном», — объясняет маркетолог Татьяна Фролова. — Появились технологии, позволявшие продать человеку то, что ему на самом деле не нужно — гипоаллергенные игрушки, уникальные смеси, музыкальные горшки и интеллектуальные колыбели.

Испокон веков отношения между людьми и богами регулировались через жертвоприношения. Чем дороже были дары, тем больше грехов они искупали. И с тех пор мало что изменилось.

Возвращение Мадонны

Среди блогеров — настоящий беби-бум. Рожают все — от «фитоняш» до светских львиц. Вслед за первым ребенком почти сразу появляется второй, а затем и третий.

— Дети собирают в инстаграме огромное количество лайков, — уверена Фролова. — Можно вкладывать силы и деньги в раскрутку страницы или личного бренда, а можно — родить ребенка. Так, к примеру, свой миллион фолловеров одна из самых известных инстамамочек Карина Палецких набрала после рождения второй дочери.

Недавно она родила третью — и увеличила число подписчиков своего блога еще на 600 тысяч.

— А заработки блогера напрямую зависят от количества подписчиков и вовлеченности аудитории, — продолжает маркетолог. — Так, Карина, скорее всего, легко зарабатывает около миллиона рублей в месяц на рекламе подгузников и игрушек.

Впрочем, секрет успеха в инстаграме давно стал секретом Полишинеля, поэтому конкуренция среди рожающих и беременеющих блогеров — огромная. Чтобы выделиться на фоне конкуренток, девушки подключают «шоу-программу»: трансляцию родов, марафоны «угадай пол младенца» и видеокадры с кормлением грудью. Весь этот натурализм пользуется огромным успехом у аудитории — мамочек в декрете.

— Сегодня блогеры выступают ролевыми моделями в обществе, — считает психолог Мария Фомичева. — Если раньше советские женщины подражали Любови Орловой, стараясь сделать прическу или сшить платье как у нее, то сегодня мегапопулярна София Стужук, блогерша с пятью миллионами подписчиков, снимающая свои домашние роды в ванной.

Поэтому девушки, подражая любимым инстаперсонажам, рожают.

Кроме того, дети являются надежной инвестицией в сытое будущее для «алиментщиц», женщин, живущих на деньги отцов своих детей. Именно такие алиментщицы не так давно составляли «женскую половину» легендарной Рублевки.

— У этих девушек нет определенного рода занятий, поэтому в нулевые под их фотографиями красовалась подпись «светская львица», а сейчас они поголовно — «деятельницы искусств», — рассказывает Анастасия Хлопонина, фотограф светской хроники. — Но в курилках мы называем таких «мадоннами».

Одна из самых известных «мадонн» — Оксана Самойлова, блогер с 12 миллионами фолловеров. Мама четырех детей и жена рэпера Джигана, отвечая на вопрос подписчиков, не боится ли она, что богатый муж уйдет из семьи, смеется, дескать, кому он нужен с таким «багажом»? Любая современная девушка, оценив тяжесть алиментного бремени за спиной Джигана, просто побоится с ним связываться...

Образ Мадонны в сознании человечества священен, а значит — неподсуден. Если раньше девушка носила образок Богоматери для защиты от неприятностей, то в эпоху selfmade она сама становится Мадонной, чтобы защититься от общества, требующего от женщины хорошей работы, успешной карьеры, прекрасной внешности и четко сформулированного смысла в жизни.

— А поскольку молодые мамочки — сегодня не только многочисленная, но и платежеспособная аудитория, то материнство моментально превратилось в «священную корову», которую, с одной стороны, нельзя обидеть, а с другой — ее доят все кому не лень, — заключает Фролова.

Индульгенция за мороженое

Среди торговых сетей магазины детских товаров сегодня занимают лидирующее положение на рынке.

— Реальные доходы россиян не растут с 2014 года, — объясняет инвестор Сергей Шаболкин. — Это влияет на продуктовое поведение людей: меньше тратят на покупки, вырастает жизненный цикл вещей. Частично падение доходов нивелирует поведение потребителей, которые не снижают затраты на детей. Например, отрасль детских вещей росла в период мирового кризиса 2008 года и валютного кризиса 2015– 2016 годов.

Оно и понятно: ведь если детоцентризм — новая идеология жителей мегаполиса, то и экономить на святом — грех! Себе еще можно отказать в покупке зимнего пальто, а ребенку без снегоката или коньков никак нельзя.

— Этими покупками люди пытаются компенсировать детям недостающее тепло, — объясняет психолог Мария Фомичева. — Так, работающая с утра и до вечера мама или папа, ушедший из семьи, в качестве «искупления грехов» идут в торговый центр и покупают мороженое и игрушки. Траты на «цветы жизни» помогают им и себя чувствовать чуть более живыми.

Выходит, что детоцентристская модель семьи сегодня удобна если не всем, то многим. При таком раскладе, наверное, не важно, что мнение самого «центра» об этом никто не спрашивал.

Право на... все

Оттепель. На улице тает снег, поэтому проезжая часть похожа на грязную лужу. Пешеходы жмутся к обочине. Внезапно на дорогу на самокате выезжает мальчишка лет десяти. Он несется, не сбрасывая скорость даже ради прижавшегося к стене магазина пенсионера с костылем. Гонщик проезжает ему по ноге, параллельно окатив столпом грязной воды. И в ответ на замечание мужчины мальчишка, не оборачиваясь, кричит, что он ребенок, поэтому наказывать его никто не имеет права... По словам Альбины Меховой, заведующей кафедры социологи Череповецкого государственного университета, общество приучает детей к комфортному существованию, где ребенок ощущает себя как носителя прав, но не обязанностей.

— Мы видим, что уже в начальной школе дети становятся маленькими тиранами, — говорит она. — СМИ постоянно пишут о школьниках, терроризирующих учителей. А сделать с такими учениками ничего нельзя, потому что законы на их стороне. Их невозможно исключить из школы. Более того, по заявлению ребенка его могут забрать из семьи, если он пожалуется, что родители, к примеру, запрещают ему интернет. И это оборачивается настоящей проблемой: мы растим несоциализированных детей, у которых отсутствует понимание личных границ.

Однако точка зрения социолога среди столичных родителей непопулярна. Вероятно, по этой причине мировой бестселлер Памелы Друкерман «Французские дети не плюются едой» о воспитании маленьких французов не получила поддержку среди радикально настроенных столичных «мадонн».

— В книге говорится о том, что ребенок приспосабливается к сложившемуся обществу в лице родителей и их друзей, — поясняет психолог Мария Фомичева. — Поэтому родители не должны бежать на каждый писк новорожденного или готовить ему специальную «детскую» еду. Малыш питается со взрослыми. Они выходят на работу, когда чаду исполняется три месяца. Именно это дает ребенку чувствовать себя не главой, а частью общества, в котором он живет. Но наши мамочки яростно осудили автора, дескать, какая же она мать, если думает в первую очередь о себе, а не о дитя.

Эта безграничная любовь легитимизирует права детей на плевание едой и беготню вокруг работающих в кафе людей. Однако ущемленные права фрилансеров — еще полбеды по сравнению с перспективами, которые ждут детей во взрослой жизни. Ведь, по мнению психологов, неготовность ребенка к социализации оборачивается в подростковом возрасте трагическими случаями.

— Каждое замечание — от учителей или от родителей — такой ребенок воспринимает как удар: раз нет выхода, то надо либо себя убить, либо кого-то другого, — поясняет Фомичева.

КАК У НИХ

Согласно законодательству большинства европейских стран, декретный отпуск в Европе в совокупности с отпуском по уходу за ребенком варьируется от 16 до 36 недель. Из них 12–14 недель занимает оплачиваемый восстановительный период, остальное время в зависимости от государства оплачивается частично либо не оплачивается вовсе. Так, в Австрии декрет длится 16 недель. Это время молодые мамы получают 100 процентов своей зарплаты. Но есть условие: отпуск по беременности и родам должен начаться за восемь недель до установленного срока. В Германии продолжительность отпуска по уходу за ребенком — 14 недель. По его окончании женщина может выйти на работу или взять семейный отпуск сроком до трех лет, но из них оплачивается только один год с сохранением 60 процентов ее последней зарплаты. Во Франции женщинам положено 16 недель полностью оплачиваемого отпуска (за 6 недель до рождения и 10 недель после). Это время может увеличиться до 34 недель в случае рождения близнецов, а для тройняшек — до 46 недель.

Самые сложные условия для молодых мам — в США. Там на национальном уровне женщине декрет не предлагают. Тем не менее компании с более чем 50 сотрудниками имеют обязательства предлагать до 12 недель неоплачиваемого отпуска по причинам «расширения семьи» в соответствии с Законом о семейном и медицинском отпуске (FMLA). Он защищает молодую маму от потери работы на срок до 12 недель, но не предполагает никаких выплат и компенсаций.

ЦИФРА

14 процентов россиян в возрасте от 35 до 44 лет, согласно последним исследованиям, продолжают жить с родителями.

ЦИТАТА

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным — это приучить его не встречать ни в чем отказа.

Жан-Жак Руссо (1712-1778) — философ

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