Доктор Комаровский рассказал, при каких болях у детей необходимо срочно обратиться к врачу

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие боли в животе ребенка могут свидетельствовать о серьезной болезни и являются поводом для срочного обращения к врачу.

Чаще всего боли в животе у детей бывают связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременный походом в туалет, заверил врач. В таких случаях она расположена в районе пупка и не несет опасности.

— Любая боль не в центре живота — повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей! — написал Комаровский в посте Instagram-аккаунта.

Незамедлительно показать ребенка медику стоит, если болит правая нижняя часть живота, в кале или рвоте присутствует кровь или если ребенок жалуется на проблемы с мочеиспусканием.

Также опасения родителей должны вызвать такие симптомы, как сопутствующие боли потливость, повышенная температура тела, сыпь или сонливость, предупредил доктор.

Ранее главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа Андрей Барановский рассказал, при каких болях в животе нужно вызвать скорую.

Читайте также: Медики назвали симптомы нового штамма коронавируса у детей