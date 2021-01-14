Ретроградный Меркурий — 2021: когда начнется и как его пережить

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Ретрограды Меркурия — это ненавистные транзиты, которые каждый ожидает как период трудностей и неясности. О том, чего ждать от этого космического события в 2021 году, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

Меркурий назван в честь римского божества, которое служило посланником богов. Это быстро движущаяся планета, которая управляет коммуникациями, путешествиями и технологиями. Это помогает нам передавать сообщения, контролируя то, что мы говорим, и то, каким образом обрабатываем услышанное от других.

И хотя все ретроградные циклы могут быть сложными и разрушительными, они также заставляют человека заглянуть внутрь себя и открывают потенциал для реального роста. Однако, как и в случае с самыми сложными вещами в жизни, лучше знать о том, что ждет впереди, чем удивляться негативным событиям или иным трудностям. Вот почему так важно узнать даты ретроградного периода Меркурия на 2021 год (а затем записать их и, возможно, даже запомнить). В новом году ретроградный Меркурий будет наблюдаться между следующими датами:

— с 30 января по 21 февраля;

— с 29 мая по 22 июня;

— с 27 сентября по 23 октября.

Все три этих ретрограда происходят в воздушных знаках: Водолее, Весах и Близнецах. Энергия воздуха весьма остроумна; эти знаки — мастера слова, к тому же, как известно, они отличаются легкостью и непредсказуемостью. Но это не значит, что они не твердые мыслители. Имея это в виду, ожидайте того, что каждый ретроградный цикл Меркурия в 2021 году заставит вас смело переосмыслить то, кем вы хотите быть в эту новую эру, потому что воздушные знаки (в отличие, скажем, от знаков Земли) могут иметь особое очарование новизны.

Выжить в период ретроградного Меркурия довольно просто: не забудьте все досконально изучать, тщательно подбирать слова, избегать подписания контрактов (или более внимательно их просматривать), создавать резервные копии своих данных и планировать непредвиденные поездки. Истина этого события заключается в том, что ретроградный Меркурий не так уж плох. Фактически это может служить вашей ежеквартальной самооценкой. Насколько вы готовы к неудобствам? Как вы справляетесь, когда дела идут наперекосяк?

Хотя ретроградный Меркурий не лучшее время для серьезных изменений, оно все же идеально подходит для размышлений. Когда дело доходит до технологий, ретроградный Меркурий может быть виноват в любых массовых электронных сбоях, поэтому рекомендуется не покупать новые гаджеты в течение следующих трех недель. А если вы это сделаете, то убедитесь, что они поставляются с гарантией. Если же вы собираетесь путешествовать, постарайтесь предусмотреть время на задержки, отмены и неправильные повороты.

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