Новый формат работы в гимназии РУТ (МИИТ) оценили ученики и преподаватели

Фото: freepik.com

Новый формат работы, который применили на открытом уроке в гимназии Российского университета транспорта (МИИТ), оценили и ученики, и преподаватели.

Являясь структурным звеном мощного образовательного кластера, гимназия ориентирует свою деятельность на Российский университет транспорта, а он, как известно, направлен на инженерное образование, техническое и технологическое развитие школьников. Продвижение и поддержание в этих условиях гуманитарной области оказывается необходимым. Ведь мы все хотим видеть грамотных специалистов в любой отрасли, свободно излагающих свою позицию, умело оппонирующих, продвигающих свежие идеи. Но как разнообразить и оживить уроки русского языка, литературы, используя то, что под рукой?

Стилистика — один из интереснейших разделов языка, постоянно требующий материала для анализа и непрерывной практики. Сколько отобрано фрагментов, статей и очерков, чтобы насытить урок стилистическими тонкостями, помочь школьнику развить чувство языка и стиля. При подготовке к одному из таких уроков и помог проект« Пресса в образовании». В одном из выпусков нашелся необходимый и интересный ребятам материал. В газетном формате сошлись и увлекательная для детей подача, и наглядное, с точки зрения педагога, пособие для изучения стилистики.

Мы в роли исследователей текста смогли подняться над детализацией и проследить движение материала, способы организации пространства газетного разворота, сформулировали принципы отбора материала. Опираясь на анализ содержания и размещения информации, ребята стали моделировать свою приоритетность расположения. Сегодня мы отвыкли чувствовать запах типографской краски по утрам, редкий ребенок видит развернутый газетный лист в руках родителей даже в выходные дни, поэтому неподдельный интерес ребят к «живому» печатному изданию стал новым миром, где есть свои законы, принципы, находки, неожиданности и провокации.

В равной степени оказались востребованными и печатный, и электронный формат. Печатная версия вызвала особые эмоции. А на интерактивной панели в классе за секунды юношеские пальцы нашли нужные рубрики, информацию, ведь электронный формат —это уже привычная версия познания мира для детей.

—Не думала, что газета когда-нибудь появится на нашем уроке. Я их даже и не читала никогда, —поделилась ученица 8 «А» класса Екатерина Матвеева. —Зато теперь я на многие вещи взглянула немного по-другому.

Удачное соединение традиций и современных запросов в проекте «Пресса в образовании» стало почвой для активного педагогического экспериментирования, но так повезло не только филологам. Теперь в планах использовать материалы газеты для отработки метапредметных умений в рамках подготовки к обязательным диагностикам: здесь есть материал, используя который, легко проверить функциональную грамотность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Мирушина, директор гимназии РУТ МИИТ:

— Замечательный урок! Чувствуется, что проект «Пресса в образовании» очень помогает учителям реализовывать свои педагогические идеи. Даже сама форма — чтение газетной статьи — вызвала у ребят столько восторга! Может быть, действительно научатся газеты читать вместо бесконечного пролистывания страничек в соцсетях.

Читайте также: Столичные школьники рассказали, какими должны быть педагоги