Столичная школьница после уроков помогает врачам

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Став добровольцем Русской гуманитарной миссии, ученица 11-го «М» класса школы № 2120 Алина Филимонова отработала в Горбольнице № 1 им. Н. И. Пирогова больше 100 часов, за что получила благодарность от организаторов программы.

Если вы спросите какого-нибудь врача, что интересного произошло сегодня в его больнице, вероятнее всего, услышите: «Все как обычно, пациенты, процедуры...» И такой ответ, конечно, понятен. Чего врач еще не видел.

Другое дело, если в больнице в качестве медработника оказываешься впервые. Поэтому для Алины Филимоновой, ученицы медицинского класса, каждый день в качестве медсестры — это целая история.

— В больнице я бываю в четверг, после уроков, и в субботу, — говорит она. И если в будни иногда работы оказывается не так много, то в выходной даже за временем не следишь.

— Однажды я отработала 11 часов. Только и успевала бегать из палаты в палату, — говорит Алина.

Конечно, школьникам в больнице мало что доверяют — помочь персоналу в процедурном кабинете, склеить медицинские карты или сделать перевязку под присмотром медбрата. Но, признается девушка, даже это на всю жизнь запоминается.

— Был смешной случай: беру направление на УЗИ и иду в палату, чтобы отвести мужчину в нужный кабинет. Прихожу, а пациента нет. Видимо, вышел... — говорит Алина.

Просидев в палате 30 минут, девушка уже и не знала, что делать. Нет пациента и нет, где его искать? — А потом вижу, кто-то явно идет к палате, но при виде меня внезапно проходит мимо... — говорит Алина.

Тут все и выяснилось: пациент «бегает» от врачей. Девушка начала уговаривать: «Подождите, нам надо на УЗИ». Но перепуганный мужчина закрылся в душевой комнате.

—В конечном итоге медбрат пошел его убеждать, что больно точно не будет, —вспоминает Алина.

А после все-таки вышел. Да еще и очень обиженный.

—Не поверите, но пациенту было 84 года. Столько всего в жизни было, а УЗИ боится, —улыбается девушка.

Алина захотела стать врачом, после того как в детстве попала в больницу, неудачно прокатившись на велосипеде. После падения она попала в хирургию, пролежала там больше месяца.

—Но мне так там понравилось! Особенно наблюдать за врачами, которые работали в процедурной. Какая же там непередаваемая атмосфера! —говорит ученица.

Примерно такая же царит в отделении хирургии, где Алина и стала волонтером.

—Мне очень здесь нравится. В больнице работает очень много молодых ребят, с которыми я сдружилась. Поэтому часы на «работе» летят для меня очень быстро. Раньше мама настороженно относилась к тому, что я задерживаюсь. Зато теперь говорит:« Хоть на ночь там оставайся», —улыбается Алина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Великородная, классный руководитель 11-го «М» класса школы №2120:

— Алина — добрая и целеустремленная девушка, всегда готова прийти на помощь! И учится хорошо. Видно, что то, чем она занимается, ей очень нравится. Про свою волонтерскую деятельность она делает проект, который защитит перед выпуском из школы. Тем более что в будущем она планирует стать врачом. Мне кажется, у нее все получится!

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