Как выбрать варочную панель или 4 шага к удачному вложению

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Варочная панель — стильное, удобное и функциональное решение для современной кухни. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно учесть пару важных моментов, о которых далее и пойдет речь.

Вид изделия

Электрическая

Высокую популярность такие изделия приобрели не в последнюю очередь благодаря превосходному дизайну, который впишется в любой интерьер. Недавно редакция журнала expertology представила обзор самых функциональных и модных варочных панелей 2021 года.

Преимущества: безопасность эксплуатации (нет контакта с открытым огнем); широкий функционал (возможно даже создание программ по рецепту); высокая степень автоматической защиты, простота эксплуатации и ухода; стильный внешний вид.

Недостатки: требуется подведение трехфазной линии; потребляют много электроэнергии; необходимость регулярного ухода.

Газовая

Классический вариант варочной панели. Обходится дороже электрической, но подобные затраты окупают себя. Все дело в используемом топливе: газ куда дешевле электричества.

Преимущества: отличная тепловая мощность и плавность ее регуляции; дешевизна эксплуатации; можно использовать любую посуду; не нужно ждать нагрева плиты.

Недостатки: загрязнение воздуха продуктами горения; пожароопасность; возможно образование копоти на посуде.

Комбинированная

Подобные агрегаты включают сразу два типа конфорок. Это — оптимальный вариант на случай перепадов с электроэнергией или при необходимости использования газового баллона.

Преимущества: возможность готовки в любое время; высокая экономичность; нередко в комплекте идут специальные нагревательные поверхности (например, секция для барбекю).

Недостатки: жесткие требования для установки; совмещает недостатки двух предыдущих приборов; высокая цена.

Габариты и форма

В продаже встречаются прямоугольные, круглые, треугольные модели и «соты». Все варианты, кроме последнего, актуальны для больших кухонь, где не нужно экономить пространство. Большинство моделей в длину достигают 60 см, а вот ширина колеблется от 25 до 90 см.

Как определить оптимальные габариты изделия для той или иной кухни? Для этого нужно учесть несколько нюансов:

• Минимальное расстояние от боковой стены до плиты должно составлять 30 см.

• На разделочный стол нужно отвести не менее 60 см — в противном случае готовка может быть чревата ожогами.

• Минимальное расстояние от боковой стены до мойки — 40 см (во избежание попадания брызг).

• Остается сложить ширину указанных рабочих зон, не забыв о зазорах, и вычесть полученную сумму из общей длины стены.

Конфорки

Выбирая количество конфорок, нужно учитывать количество членов семьи и хозяйственные нужды.

• Одна — зачастую идет в дополнение к двухконфорочным. Подойдет для крохотной кухни или летней дачи.

• Две — оптимальный вариант варочной панели для 1-2 человек.

• Три — нестандартная компактная модель — подойдет для малогабаритной кухни — экономия пространства без снижения функциональности.

• Четыре — классический вариант. Как показывает практика, даже в семье из 4 человек одновременно используется только 3.

• Пять — нестандартная модель варочной панели, подкупающая не числом, а формой и размером дополнительной конфорки идеальный вариант для посуды такой же нестандартной формы.

Тип поверхности

Эмаль — старая-добрая эмаль применяется в бюджетных варочных панелях, работающих на газе и электричестве. Проста в уходе, но чувствительна к точечным ударам.

Нержавеющая сталь — прочная, эффектная, используется преимущественно в газовых варочных панелях.

Стеклокерамика — популярный материал, зачастую встречается в электромоделях. Особенно эффектна технология «газ под стеклом». Приятный и практичный плюс: поверхность нагревается только под конфоркой.

Закаленное стекло — выглядит столь же стильно, что и стеклокерамика, зато в уходе менее капризно.

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